Riscos para o Brasil com saída de ministro

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro





"Muitas dúvidas e preocupações com a demissão de Mandetta em pleno avanço da pandemia do novo coronavírus. São 210 milhões de brasileiros ameaçados, uns com mais condições de enfrentar a doença e outros sem nenhuma condição. No Brasil, o quadro é mais grave por duas razões: alta taxa de desigualdade social e um presidente da República despreparado e doido, que desobedece à ciência médica internacional e expõe a população ao risco de morte. A demissão de Luiz Henrique Mandetta agrava o quadro. O vírus é altamente contagioso, espalha-se com velocidade incrível e mata em larga escala. O único tratamento conhecido até agora é se isolar para evitar o contágio. O inimigo de todos é um: a morte."