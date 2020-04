Troca de comando

Troca de ministros não constitui nenhum fato excepcional em qualquer país em que vige o Estado democcrático de direito. Trata-se de ato corriqueiro nas democracias reconhecidas como tal. A língua portuguesa recorre a expressão latina para nomear o direito de o chefe exonerar um auxiliar sem apresentar razão para tal. Ao assumir o cargo de confiança, a pessoa sabe que é demissível ad nutum. Sem estabilidade e sem prazo de validade, pode ser demitida a qualquer momento. Depende da vontade do chefe.

A saída do então ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta não foge à regra. A excepcionalidade reside no contexto. Mudou-se o comandante no transcorrer da difícil batalha contra a pandemia desencadeada pelo novo coronavírus. Pior: no momento mais crítico do confronto. Falta munição no arsenal para enfrentar um inimigo desconhecido, invisível, cujo poder de ataque é capaz de matar não só soldados, mas, também, o sistema apto a socorrer sobreviventes.

Sem ter chegado ao pico da pandemia, a rede de saúde pública de seis unidades da Federação está em vias de entrar em colapso. Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Pernambuco e Distrito Federal precisam reforçar leitos com parcerias na rede privada. Considerado o ritmo do crescimento de infectados, em pouco tempo não haverá onde buscar socorro. Viver-se-á no pior dos mundos: com dinheiro e com plano de saúde, mas sem ter porta onde bater.

O momento agora é de serenidade e de torcida para que o novo ministro, Nelson Teich, faça um bom trabalho. Disse que buscará informação e formará equipe com quadros além do Ministério da Saúde. Lembrou, com acerto, que a sociedade está com medo. O melhor conhecimento da COVID-19 reduzirá a ansiedade e trará confiança à população. Frisou, por fim, que o foco da administração serão as pessoas.

Ninguém duvida da dimensão do desafio que Teich tem pela frente. Ele conta com a burocracia qualificada do Ministério da Saúde. Membros da equipe do antecessor se comprometeram a auxiliar na transição. Neste momento de crise, impõe-se somar. O tempo é o bem mais escasso. As mortes se multiplicam, os insumos escasseiam, as respostas pedem urgência. Que Teich tenha êxito em sua missão maior: contribuir decisivamente para salvar as vidas de milhares de brasileiros.