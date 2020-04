Equilíbrio em tempos de incerteza

Mara Turolla

Gerente de desenvolvimento de talentos e diversidade da Consultoria LHH

Vivemos tempos de disruptura... agora pra valer. Várias mudanças que há algum tempo já vinham sendo cogitadas viraram, da noite para o dia, a nova realidade. E pode ser que isso não seja ruim (ruim é o motivo que nos levou a isso). Temos, agora, uma excelente oportunidade para pensar e implementar, da maneira que for possível, assuntos como home office, semana de quatro dias, vínculos de trabalho, equidade de responsabilidade na gestão das atividades domésticas e, agora mais do que nunca, uma equipe diversa,

ágil e flexível que faz toda a diferença.





Em tempos de incerteza, o modelo antigo nos remetia ao básico e os projetos mais sofisticados perdiam prioridade, ficando para tempos melhores e mais estáveis. A novidade, talvez, seja que, provavelmente, não voltaremos iguais dessa experiência. Ela tem potencial para ser, realmente, transformadora, e um sinal disso será como as empresas irão lidar com essa crise: ficar com o modelo antigo e conhecido ou aproveitar para repensar seus times, já considerando que a nova realidade pede inovação e flexibilidade. O que não acontece em times pouco diversos e mergulhados nos mesmos vieses inconscientes que nos trouxeram até aqui.





Vamos ter de continuar avançando em temas como o teto de vidro, o degrau quebrado, a busca de equidade de gênero na liderança, em nossos próprios comportamentos autossabotadores e agora, mais do que nunca, administrando nossa saúde física e mental para dar conta de tudo isso. Não sabemos em quanto tempo estaremos nessa realidade. Logo, cuidar de nós mesmas é fundamental para podermos, como líderes, também cuidar de nossos times, estar conectadas com nossos pares e influenciar a organização na tomada de decisões neste momento que requer razão e sensibilidade (diferenciais femininos) em total sintonia.





Em tempos de home office "obrigatório", com os negócios mudando rapidamente devido à pandemia da COVID-19, o desafio agora é como acolher nosso time, apoiá-lo com recursos tecnológicos e preparação em temas como planejamento, gerenciamento do tempo e delegação, além de desenvolver a distância as habilidades para o teletrabalho. Autoconfiança, foco, planejamento e uma boa dose de execução são competências que nos ajudarão em nossa atuação como líder, mães, filhas de idosos, companheiras, amigas etc. Neste momento, nossa rede está bastante reduzida, o que é uma excelente oportunidade de nos livrar do perfeccionismo, um comportamento autossabotador que desafia muitas de nós há algum tempo.





À medida que a cultura de trabalho se mistura com a vida pessoal, enquanto líderes aprendemos a olhar o outro por completo, entendendo suas angústias, dificuldades e habilidades. O momento pede muita empatia. Percebem que pode abrir uma janela para tornar a liderança mais inclusiva?





A emergência do momento pode fazer um caminho longo em busca de mudança de mindset se tornar bem mais curto. A boa notícia é que algumas empresas já começam a dar os primeiros passos nesses tempos de incerteza e arrisco dizer que terão sucesso num futuro próximo. Afinal, tudo é uma questão de timing e equilíbrio.