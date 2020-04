O ABC no combate ao coronavírus

Patricia Schulmann

Médica, membro da Sociedade Brasileira de

Dermatologia e da Academia Americana de

Dermatologia e voluntária ao Combate da COVID-19









Durante a atual pandemia do coronavírus, somos bombardeados por inúmeras informações, e a cada hora chega uma orientação. A todo instante, recebemos um vídeo, assistimos a uma entrevista de um médico, um cientista, virologista, biólogo, infectologista, expondo a sua opinião, algumas divergentes uma das outras. Fazer o teste? Sair com luvas? A máscara pode ser reutilizada? Isso se deve, porque estamos aprendendo sobre o comportamento do virus da COVID-19.





Até o momento, o isolamento social é a medida mais eficaz para conter a curva de crescimento e evitar que o sistema de saúde colapse. Portanto, enquanto estamos isolados em casa, podemos reforçar nosso sistema imunológico consumindo alimentos ricos em vitamina C e, principalmente, em vitamina D e zinco.





Nos casos mais graves, o que está sendo visto é que o organismo produz uma substancia chamada citocina para combater o vírus. Quando esse exército de citocina é grande, ele destrói as células boas do nosso organismo, levando a inflamação no pulmão e causando um tipo de pneumonia. A vitamina D, pela sua relação em regular nossa resposta imunológica, poderia regular essa "tempestade de citocinas". Isso é o que se espera, mas não tem estudo cientifico que comprove esse efeito em relação ao coronavirus .





Antes de o leitor que anda estressado correr às farmácias para comprar a vitamina D, alerto que é preciso saber se é deficiente ou não e se precisa repor, qual a dose e por quanto tempo, porque o excesso pode ter efeitos indesejados. A vitamina D é uma vitamina de depósito, o que significa que o excesso é armazenado, diferentemente da vitamina C, cujo excesso é liberado pela urina. O mais acertado é consumir alimentos ricos em vitaminas como: sardinha, atum, salmão selvagem, óleo de fígado de bacalhau, leites enriquecidos e opções mais acessíveis como os ovos, fígado bovino, folhas verdes e escuras. Através da alimentação, não se correm os riscos do excesso da vitamina.





O Brasil é um pais tropical e é fato que o sol traz a sensação de bem-estar e garante um reforço de vitamina D. Durante o confinamento, a exposição solar pode ser feita através de uma fresta de sol nas varandas, janelas, sacadas e lajes. Mas com cautela, máximo de 15 minutos por dia, antes das 10h e após as 16h e com uso de protetor solar e de preferência fazendo rodízio entre as áreas do corpo, um dia nas pernas, depois coxas, depois braços.





A Sociedade Brasileira de Dermatologia não recomenda o sol desprotegido porque sabemos que somos um país com alta incidência de câncer de pele e não desejamos provocar um outro problema na população.