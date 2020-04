Futuro incerto

Ângela Mathylde

A pandemia de coronavírus mudou, drasticamente, o cotidiano da população mundial. O isolamento social transformou avenidas movimentadas em locais desertos, fechou escolas e alterou a dinâmica do trabalho, com as empresas se reinventando diante dessa ameaça à saúde. Enquanto alguns tentam se acostumar ao home office, outros ainda precisam enfrentar a jornada de trabalho, normalmente expostos ao vírus. Há ainda o medo de perder o emprego com a crise financeira, que já assombrava muitos negócios com a paralisação da economia. Como cuidar da saúde mental em um cenário tão incerto?





Quem está trabalhando em home office pode investir em otimização do trabalho. Muitos enfrentam dificuldades em manter a produtividade e, portanto, a organização é crucial. Uma boa prática é estabelecer as atividades diárias que devem ser feitas, separando-as e mantendo um controle das que já foram feitas, estão em andamento e as que ainda devem ser finalizadas. O tempo melhor administrado permite que mais tarefas sejam cumpridas. Outra dica valiosa é preparar um cantinho próprio para o trabalho, longe de distrações.





Já para aqueles que não podem praticar o isolamento social e precisam continuar com a jornada habitual de trabalho, a preocupação é outra: a exposição ao coronavírus. A recomendação é manter os cuidados básicos indicados pelo Ministério da Saúde, como lavar as mãos corretamente, ou seja, com água e sabão por mais de 20 segundos e/ou usar um desinfetante à base de álcool 70%, limpar objetos tocados com frequência, evitando tocar os olhos, boca ou nariz sem as mãos limpas. É crucial conter a ansiedade, mantendo a concentração no trabalho. O foco ajuda que o tempo passe mais rápido e a mente não sofra tanto com as preocupações.





A crise financeira, com a paralisação de milhares de empresas, estabelecimentos e serviços, também é um medo cada vez mais real. Muitos trabalhadores temem pelo emprego, já que diante da situação, alguns empregadores terão que demitir para evitar prejuízo. Para aqueles que já foram demitidos, o ideal é manter a calma e elaborar uma estratégia, analisando os gastos que podem ser cortados e buscando outras formas de renda viáveis no momento. Muitos podem prestar serviços on-line, ajudando a manter as finanças equilibradas durante esse período de reclusão.





Já as pessoas preocupadas com a manutenção do emprego não devem sofrer por antecedência; o momento requer grande responsabilidade social e cuidados com a saúde. É fundamental respeitar as políticas de prevenção, poupar gastos o máximo possível, se preparar para uma possível emergência e continuar trabalhando, normalmente, dentro das condições combinadas com o chefe.





O período pode gerar muito estresse, pois se trata de um cenário imprevisível e incerto, envolvendo o mundo. Ainda não é possível afirmar como a economia estará quando a pandemia cessar, mas é possível apostar nos cuidados com a saúde mental e estar preparado quando o mercado começar a se recuperar e o cotidiano retornar ao normal.