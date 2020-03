A alimentação para melhorar sua imunidade

Márcia Nacif

Professora de nutrição da Universidade Presbiteriana Mackenzie





Ana Carolina Oliveira

Responsável técnica da Clínica de Nutrição da Universidade Presbiteriana Mackenzie





Uma dieta rica em nutrientes é fundamental para fortalecer o sistema imunológico.





Neste período difícil pelo qual todo o mundo está passando, é importante avaliar as informações veiculadas na mídia com muito cuidado. Não existe alimento ou nutriente milagroso que evite a transmissão ou impeça a contaminação pela COVID-19. Porém, uma dieta balanceada ajuda a fortalecer o sistema imunológico e melhorar a saúde geral. Alguns nutrientes têm papel de destaque em nosso organismo, como:





Proteínas: fornecem os aminoácidos que nosso corpo utiliza para sintetizar as células de defesa. São fontes de proteínas a carne vermelha, carnes brancas, peixes, leite, ovos e leguminosas como o feijão, soja, ervilha e grão-de-bico.





Vitaminas A, C, E: são vitaminas antioxidantes que participam do sistema de defesa do organismo. Leite e ovos, vegetais folhosos como brócolis, couve e vegetais com coloração amarelada como cenoura e abóbora são fontes ricas em vitamina A. Já as frutas cítricas, como abacaxi, laranja, acerola, kiwi, limão, caju, morango, e legumes e verduras como pimentão, rúcula, repolho, espinafre, tomate, são ricos em vitamina C. E a vitamina E pode ser encontrada em óleos vegetais, nozes, sementes de girassol, peixes e grãos integrais.





Zinco: importante para a maturação e diferenciação dos linfócitos T (célula de defesa). Encontrado em ostras, camarão, carne bovina, de frango, peixes, grãos integrais, castanhas, cereais, grãos integrais;





Selênio: é um potente antioxidante que participa do sistema de defesa do organismo. A principal fonte é a castanha-do-pará.





Ômega 3: ácido graxo essencial que atua na produção de anticorpos e células de defesa. As principais fontes alimentares são os peixes de água fria como salmão, sardinha, arenque, cavala, atum etc.





Vitamina D: atua na regulação e controle da imunidade. É encontrada em pequenas quantidades em alimentos como leite, ovos. Sua principal fonte é a síntese cutânea que ocorre pela exposição da pele à luz solar.





Probióticos: são micro-organismos vivos que colonizam nosso intestino e promovem diferentes benefícios, inclusive no sisimune. Estão presentes nos iogurtes e leites fermentados, kefir e kombucha.





Prebióticos: são considerados os "alimentos" dos probióticos que integram a microbiota. As fibras alimentares presentes em leguminosas, frutas e grãos, farinhas e farelos integrais são a principal fonte de prebiótico.





Além disso, é fundamental manter uma boa hidratação. Uma boa maneira de saber o quanto beber de líquidos é multiplicar seu peso por 35 a 40ml.





Lembre-se de que a alimentação não evita o contágio, mas um sistema imunológico forte pode ajudar a combatê-lo.