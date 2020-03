Tempos de guerra

"Algo deve mudar para ficar tudo na mesma." A frase do escritor italiano Giuseppe di Lampedusa se presta para ilustrar o delicado momento por que passa o país. Longe de ser uma ilha no arquipélago mundial, o Brasil tem uma espada de Dâmocles sobre a cabeça. Precisa dar respostas ao desafio imposto pelo novo coronavírus.





O confinamento, indispensável para prevenir o alastramento do vírus, afasta o público de shoppings, bares, restaurantes, teatros, cinemas. Cria-se, então, o efeito dominó. Sem circulação de pessoas, cai o consumo. Sem consumo, a receita proveniente da arrecadação de impostos despenca. Paralelamente, a despesa aumenta por pressão dos gastos excepcionais com saúde e assistência social.





Justifica-se, assim, o pedido do governo para que o Congresso decrete estado de emergência pública no território nacional. A iniciativa permite a flexibilização dos dispêndios com a saúde e contribui para reduzir os efeitos econômicos da pandemia. Segundo previsão do ministro Luiz Henrique Mandetta, os próximos três meses serão de "muito estresse". Em português claro: o ruim deve piorar.





O país tem de estar preparado para mitigar os impactos sanitários e econômicos do mal que se alastra. Mandetta estima que o número de casos suspeitos, de infectados e de óbitos crescerá em progressão geométrica. Nada menos que 15% da população vai precisar de internação hospitalar. Nenhum sistema de saúde está preparado para suportar tal sobrecarga.





A fim de atender os necessitados e evitar o colapso, a rede pública necessita de recursos adicionais. Medidas anunciadas na segunda-feira vão ao encontro das urgências impostas pelo agravamento da crise, mas não são suficientes. Impõe-se ação direta por meio do Orçamento público. Nessa seara, apesar do déficit de RS 124 bilhões, o governo tem espaço legal para atuar.





Uma vez aprovada a calamidade, poderá gastar o que for necessário para reduzir os danos causados pelo coronavírus. A excepcionalidade, porém, não significa o fim do teto de gastos nem o abandono das reformas estruturais. Trata-se de emergência, que, uma vez passada, permitirá a volta da normalidade. Nas palavras de Lampedusa, é o que precisa ser feito para manter tudo na mesma.