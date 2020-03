Crescimento é expectativa

João Dewet Moreira de Carvalho

Engenheiro-agrônomo

enhuma ciência pode ser limitada em sua missão de trazer progresso e bem-estar à humanidade. Se os fanáticos adversários das novidades científicas tivessem tido êxito em suas loucuras de encabrestá-las, o homem ainda estaria vivendo como os primitivos da Idade da Pedra. No entanto, a luta contra todo retrocesso de pensamento, no final, sempre foi vitoriosa. Demonstrando, dessa forma, que, na raça humana, nem tudo é só roubar, matar e destruir.





E todo esse avanço se fez notar nas ciências sociais. Principalmente, na economia, pois, ela é a de maior impacto no cotidiano das pessoas. A sobrevivência das famílias é fortemente influenciada pelos efeitos econômicos. Na verdade, é como uma junta de bois. Ou seja, sobrevivência e economia pertencem à mesma canga. Sempre andando juntas. Quando a economia vai bem, a sobrevivência das famílias fica mais fácil. Já quando a economia vai mal, torna-se bem mais difícil a vida da maioria.





Portanto, com o grande avanço do pensamento econômico nos últimos 300 anos, houve o acúmulo de um imenso arsenal teórico. E que é de grande valia para explicar quase tudo quanto concerne à existência econômica do ser humano. No entanto, na verdade, é aí que residem alguns probleminhas relacionados à elucidação das origens e soluções de certos problemas sociais. Isto é, em relação à destreza no uso do imenso cabedal de teorias acumuladas, nos últimos 300 anos, visando explicar e solucionar problemas atuais. Afinal, a destreza em saber manejar as ferramentas corretas em busca da solução para o problema apresentado é o que diferencia o competente profissional no mercado. Todos sabem que diploma nenhum tem em si importância alguma se não houver reciprocidade de capacidade em seu proprietário.





No Brasil, as chamadas reformas têm sido apontadas como as responsáveis pelo destravamento econômico do país. Pois, a volta do equilíbrio em todos os sistemas econômicos e contábeis da nação é condição essencial para o retorno de crescimento da economia. Isso é bem verdadeiro. Só que em parte. Por quê? Acontece que tudo que concerne aos seres humanos é movido por expectativas. Ou seja, se as expectativas são boas, então, o ânimo toma conta. Já se as expectativas não são as melhores, então, o desânimo ocupa o lugar.





Pergunta-se, então, de que são compostas as expectativas? Todos dirão, lógico, de racionalidade. Ou seja, no caso da economia, se os dados contábeis do país e as projeções econômicas são promissores, o mercado se anima, gerando expectativas positivas, que, por sua vez, impulsionarão o crescimento econômico. Por isso, as reformas são tão importantes.





No entanto, há, em todo esse raciocínio, um enorme problema. Qual? Acontece que as expectativas não são construídas apenas sobre dados econômicos e contábeis. Ao contrário. As expectativas são formadas, também, por outro componente, que é a irracionalidade. Isso é, quando um país, em dificuldades, tem nos três poderes da República autoridades que são notoriamente pessoas equilibradas e capazes, então, ocorre a formação de esperança na massa populacional de que mudanças positivas ocorrerão. E essa esperança é completamente irracional, pois não tem base científica nenhuma, ou seja, é apenas na “fé” de que algo de bom vai acontecer.





E aí reside um grave problema. Bem diferente do que muitos pensam, essa irracionalidade é de maior influência na formação das expectativas na cabeça dos investidores do que as informações baseadas, no primeiro momento, apenas na razão. Nunca se esqueça de que os investidores não são apenas os extremamente capacitados profissionais das bolsas de valores e das grandes empresas. Todos os entes que fazem parte da sociedade são potenciais investidores.





Portanto, a verdade é a que a culpa de a economia, destruída pelos anos de incompetência dos governos de esquerda, não reagir passa, no momento, bem longe da responsabilidade do Ministério da Economia ou do Tesouro Nacional. Residindo em sua maior parte na aparente insanidade de inúmeras das maiores autoridades dos três poderes da República. Em que grave doença diagnosticada como diarreia bocal tem se disseminado entre muitos, juntamente com questionáveis modos de procedimento. E, para piorar o cenário, existem governadores, em estados cujas finanças encontram-se falidas, concedendo inapropriados aumentos salariais e desequilibrando ainda mais a contabilidade. Além da insegurança reinante em todo o país, devido às altas taxas de criminalidade, empecilho real à entrada de novos capitais internacionais. Aí, nem mesmo o coronavírus consegue produzir mais desalento!





Então, diante de todo esse trágico cenário, nem se Paulo Guedes e Mansueto Almeida fossem santos milagreiros eles seriam capazes de promover um maior crescimento econômico. Pois, tamanhas são as adversidades. Afinal, qual louco vai investir em um país com tantos desequilibrados e inconsequentes em postos de poder? Sem contar que a nação ainda tem que ouvir um oportunista, preposto de mais um outro corrupto e desejoso de ser candidato à Presidência da República, dizer que a culpa da ausência de crescimento econômico é do liberalismo primitivo do Paulo Guedes? Qual expectativa é formada com tais procedimentos? Será que o Brasil, com todos esses dilemas, ainda tem jeito?