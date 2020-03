Pandemia pelo coronavírus: ameaça aos idosos frágeis

Marco Túlio Gualberto Cintra

Presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria

e Gerontologia Seção de Minas Gerais





Os números a seguir da pandemia pelo coronavírus podem impressionar: mais de 145 mil casos confirmados, mais de 6.000 pacientes atualmente em estado grave de saúde, mais de 5.400 óbitos e 145 países ou territórios afetados. Aulas canceladas, filas em supermercados para compra de itens básicos de higiene e alimentos, cidades e países inteiros, como a Itália, em quarentena, índices de bolsas de valores pelo mundo despencando e risco de recessão global. Uma pergunta importante a ser respondida é: quem realmente apresenta maior risco de manifestação grave na infecção pelo coronavírus?





As infecções pelo coronavírus são comuns, causando ao redor de 30% dos resfriados todos os anos. Mas mutações desses vírus, tornando-o mais agressivo, já causaram três epidemias: SARS, em 2003, com aproximadamente 1.000 óbitos, MERS, em 2012, com 863 falecimentos e, a mais recente, COVID-19, iniciada em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, China, que já se estendeu para todos os continentes, exceto Antártica, sendo declarada uma pandemia.





A maioria dos pacientes infectados apresenta sintomas como febre e tosse seca. A manifestação é leve em 81% dos casos e somente 5% desses pacientes apresentam manifestações graves da doença, com mortalidade ao redor de 2%. Desses 2%, a mortalidade é de 0,2% entre as pessoas de 10 e 39 anos e 0% nas crianças com idade até 9 anos. Todavia, nos idosos de 60 a 69 anos é de 3,6%; 70 a 79 anos é de 8%; e nas pessoas com idade igual ou superior a 80 anos é de 14,8%. No entanto, os idosos não foram avaliados conforme o nível de funcionalidade. É possível que idosos absolutamente independentes e autônomos apresentem taxas de mortalidade mais próximas a dos adultos. Portanto, o risco de manifestação grave da doença, provavelmente, é maior entre idosos mais dependentes, frágeis e debilitados.





Outro grupo de elevado risco são os portadores de doenças crônicas, como insuficiência cardíaca, asma e diabetes mellitus. A mortalidade entre os portadores de doença cardiovascular é de 10,5%;nos que apresentam diabetes mellitus é de 7,3%; e nos que apresentam doenças respiratórias crônicas é de 6,3%. No entanto, uma parte significativa desses pacientes também são idosos, muitos deles frágeis e debilitados.





Todas as pessoas devem adotar as práticas de higienizar as mãos com água e sabão ou álcool 70%; fazer a etiqueta de tossir e espirrar no antebraço ou num lenço; e evitar cumprimentar as pessoas com apertos de mão e abraços. Governos em todo o mundo estão adotando medidas para evitar grande aglomerações de pessoas para reduzir a transmissão da doença.





No caso de idosos, especialmente os mais frágeis, há considerações importantes a fazer neste momento, além das acima descritas. Evitar sair de casa para ir a ambientes fechados e/ou mal arejados e evitar ir em festas, comemorações e eventos sociais. Fazer viagens por meio de ônibus e avião somente se estritamente necessário. Se algum conhecido, familiar e cuidador apresentar sintomas gripais, como tosse e/ou febre, essa pessoa deve evitar o contato com o idoso por 14 dias. Manter a casa do idoso arejada, com as janelas abertas. Em caso de sintomas gripais, o médico assistente deve ser consultado para definir se a avaliação e tratamento pode ser realizada a domicílio, ou se há necessidade de avaliação por médico em unidade de urgência.





Deve se ressaltar que o idoso não está proibido de sair de casa. Manter a vida ativa, fazer atividades físicas regulares e manter as atividades de reabilitação no caso dos mais debilitados é muito importante, assim como ter contato com os parentes que estão saudáveis para convivência social, desde que mantidas as medidas adequadas de higiene. O isolamento e a inatividade física representam um risco elevado a saúde do idoso, assim como a infecção pelo coronavírus.