Dor lombar durante a gravidez

Rodrigo D’Alessandro de Macedo

Ortopedista e especialista em coluna

Katia Cilene Moreira

Ginecologista e obstetra









Dor lombar (DL) e dor pélvica (DP) são sintomas extremamente comuns durante a gravidez e tendem a piorar quanto a incidência e a gravidade à medida que a gravidez avança; em algumas situações, a dor irradia para as nádegas, pernas e pés.





A dor lombar é usualmente definida como uma dor localizada entre a décima segunda costela e a prega glútea, e a dor pélvica se situa abaixo da crista ilíaca (cintura) e região inferior da nádega, particularmente na região da articulação sacro ilíaca.





Para muitas mulheres, a dor pode ser tão intensa que interfere nas atividades diárias e pode causar transtorno do sono, consequentemente impactando negativamente na qualidade de vida. A prevalência mundial varia de 24% a 90% e essa ampla variação, em parte, pode ser explicada porque, atualmente, não existe um sistema de classificação reconhecido universalmente. Estudo prospectivo com 325 grávidas detectou que 2/3 queixaram de dor lombar e/ou pélvica durante a gravidez. Existe, também, alguma evidência de detrimento socioeconômico, principalmente pelo afastamento do trabalho. A recidiva da dor é frequente em gravidez subsequente. A dor pós-parto apresenta uma prevalência de 24,7%, o que demonstra a importância de programas efetivos de tratamento para essa condição.





Apesar desse cenário, é estimado que cerca de 50% das mulheres recebem pouca ou nenhuma intervenção para controle dos sintomas. Esses números sugerem que mais estudos e esforços devem ser feitos para estabelecer a etiologia e a patogênese dessa condição. A causa exata para essa condição não é conhecida.





Teorias para explicar essa condição são:

l Postura alterada, com aumento da lordose lombar (curvatura excessiva da região inferior da coluna);

l Fator mecânico relacionado ao ganho de peso;

l Controle neuromuscular ineficiente decorrente a alterações hormonais;

l Frouxidão ligamentar ao nível da sacro ilíaca.





Considerando a personalidade individual de cada mulher, a situação da gravidez e a detecção e tratamento precoces levarão a resultados mais satisfatórios.





Recomendações para o tratamento consistem em uma informação detalhada da situação, deixando claro que essa é uma condição relativamente comum durante a gravidez, encorajar a grávida a sempre que possível manter as atividades normais, e manter uma atitude positiva. Ainda: estimular atividade física regular sob supervisão adequada (caso não exista contraindicação), fisioterapia motora e medidas para alívio da dor de forma individualizada.