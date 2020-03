A importância do equilíbrio em um estadista

João Dewet Moreira de Carvalho

Engenheiro-agrônomo em Nanuque (MG)









Por isso, cumprindo o seu papel de dar voz, mesmo aos mais singelos idealistas, publicou um despretensioso artigo, de um simples roceiro, em 19 de fevereiro de 2019, intitulado “Procuram-se estadistas”. Em que o insignificante peão da roça ressaltava, fruto de sua experiência de vida na sua terrinha, que o que faz separação entre os governantes medíocres e os estadistas é a extrema capacidade de solucionar conflitos. Ou seja, o verdadeiro estadista é antes de tudo um pacificador. Solucionando com perspicácia todos os tipos de problemas existentes.





No entanto, o que o autor daquele artigo não ressaltou, por falta de espaço, é o fato de que para desempenhar tal papel o candidato a estadista deve ter uma virtude ímpar. Qual? Ser uma pessoa extremamente equilibrada. Pois somente assim será capaz de suportar as pressões pertinentes ao cargo. E elas são imensas. Além de constantes. Portanto, se alguém não detém tais características jamais estará apto a se candidatar aos postos de estadistas da nação. Aliás, nem mesmo de vaqueiro chefe da comitiva. Pois a presença de juízo em uma pessoa a leva a distinguir-se na multidão. Afinal, agir sem medir as consequências sempre foi um dos maiores defeitos dos tolos. E os tolos sempre estão presentes em todos os lugares. Até mesmo nos mais altos da sociedade.





Certamente, pessoas destemperadas jamais poderão desempenhar o papel de liderança. Pois, no lugar em que as emoções sempre reinam, nunca existirá lugar para a razão se manifestar. E, dessa forma, a paz, que é o desejo maior dos habitantes de qualquer país saudável, jamais estará presente. Pelo contrário. Ali será o reino do caos. E o medo em relação ao futuro será parte do cotidiano das pessoas. Inclusive, prejudicando o funcionamento normal de todas as instituições, sejam públicas ou privadas. Principalmente, as empresas e o comércio viverão momentos de grande instabilidade por falta de condições de exercitar o planejamento futuro dos seus negócios. E isso é muito ruim, por causar retração de investimentos. Acarretando retração econômica e, consequentemente, desemprego. E, dessa forma, trazendo dificuldades de sobrevivência, principalmente, às classes mais frágeis da sociedade.





Por tudo isso, quando uma nação se deixa levar pelos apetites sensoriais, em que o fanatismo se destaca como um dos piores, então, é como o estouro de uma boiada causando o inferno por todos os lados. E, isso, além de assombroso, é de difícil controle futuro. Pois não existe fanatismo bom e do ruim. Todo tipo de fanatismo é deletério. Não importa se de direita ou de esquerda. Infelizmente, nos últimos 30 anos da história política brasileira nenhum outro sentimento tem sido tão bem explorado pelos governantes do momento.





Lógico que as mazelas de uma nação têm que ser apontadas e solucionadas. Doa a quem doer. Afinal, toda parte supurada de uma ferida deve ser constantemente tratada e eliminada, para que ocorra a cura. No entanto, em uma nação que vive em estado de guerra permanente não há economia que decola. E, sem vida econômica, o que resta em um país é apenas o desespero existencial de toda a sociedade endividada. Caso preciso do que ocorre hoje no Brasil.





Não restam dúvidas de que há no sistema democrático problemas estruturais graves. Ainda assim, é, infinitamente, o menos ruim sistema disponível. Portanto, não cabe ser destruído, mas, deve, sim, ser melhorado. E isso é uma das principais missões dos líderes brasileiros no momento. Pois os verdadeiros estadistas de uma nação não a preparam para viver apenas o próximo ano. Ao contrário. Devem prepará-la para que continue a existir nos próximos 30, 40 e 50 anos. Há de se ter visão. E que seja uma visão bem além do horizonte. Entretanto, todo o que só consegue enxergar o horizonte das próximas eleições nunca poderá exercer o papel de verdadeiro estadista que toda nação requer.





A nação brasileira nasceu para ser grande. Uma líder mundial. Não pode se contentar em ser cauda em vez de cabeça. Jamais! Então, que o juízo que tem faltado a tantos poderosos nessa imensa terra que está se tornando o recorrente país das desilusões possa renascer e trazer consigo dias melhores para todos. E, tendo dito isso, o peão da roça olha para o alto e, fechando os olhos, sonha com a preciosa ajuda divina. Caso contrário, as “assombrações” tomarão conta.