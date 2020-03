Saúde é crucial para igualdade de gênero

Verônica Szuster

Sócia-diretora da MedLevensohn e presidente do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio (IPPES)





O relatório World Health Statiscs 2019, recentemente divulgado, mostra que nos países de baixa renda, nos quais o atendimento médico-hospitalar é menos acessível e muitas vezes precário, com menos de um enfermeiro/parteira por mil pessoas, uma em cada 41 mulheres morre por causa ligada à maternidade, em comparação com uma em 3.300 nas nações desenvolvidas. Este recorte do estudo mostra com absoluta clareza que a melhor atenção à saúde é fundamental para a igualdade de gênero, pois se trata de um elemento decisivo para a inserção no mercado de trabalho, escolaridade e participação mais autônoma na sociedade.





O tema, portanto, merece ênfase neste Dia Internacional da Mulher, 8 de março, que tem relevância ímpar em 2020, quando se comemoram os 25 anos da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, firmada em setembro de 1995, que estabeleceu a mais consistente e ampla agenda para o empoderamento feminino. Cabe lembrar que o documento foi adotado por 189 governos, inclusive o do Brasil, que se comprometeram a adotar medidas estratégicas e ousadas em 12 áreas fundamentais: pobreza, educação e formação, saúde, violência, conflitos armados, economia, poder e tomada de decisão, mecanismos institucionais, direitos humanos, meios de comunicação social, ambiente, e meninas.





Em todas essas frentes ocorreram alguns avanços, mas ainda há muito a caminhar. Na área da saúde, foco de nossa análise, deve-se alertar para os problemas persistentes que afetam nossa população, as mulheres e meninas. Cerca de 147 milhões de brasileiros dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS) para ter assistência médico-hospitalar. Ou seja, aproximadamente 70% de nossa população enfrenta os conhecidos problemas dos serviços públicos, que, embora universais, estão longe de um padrão mínimo de qualidade.





O atendimento precário tem sérias consequências, conforme se constata em pioneiro estudo realizado para dimensionar o impacto de sistemas de saúde de má qualidade em todo o mundo. O mau atendimento causa cerca de cinco milhões de mortes por ano nos países de renda média e baixa, sendo maior o número de óbitos causados pela falta de acesso aos sistemas, que é de 3,6 mi- lhões. Ou seja, a questão é grave. No trabalho, publicado pelo jornal científico The Lancet, consta que, no Brasil, ocorrem 153 mil mortes por ano causadas pelo atendimento de má qualidade e 51 mil por falta de acesso à saúde.





Portanto, é preciso proporcionar melhor assistência médica aos brasileiros. Nesse sentido, começam a aparecer alternativas, como serviços privados mais eficientes do que o SUS e muito mais baratos do que os convênios, seguros e atendimento particular, que oferecem consultas com hora marcada a preços acessíveis, remuneram os médicos praticamente à vista e estão estabelecendo parcerias com laboratórios, farmácias e hospitais. Também se disseminam exames de diagnósticos mais eficientes, com resultados imediatos e muito mais baratos. É o caso dos equipamentos e tiras capazes de verificar, em minutos, colesterol/triglicérides, diabetes, dengue, chikungunya e zika, pressão arterial, disritmias e até mesmo detectar a fibrilação atrial, uma disritmia cardíaca que pode ser letal.





O atendimento médico-hospitalar é fundamental para toda a sociedade, mas sua má qualidade e acesso restrito ferem de modo contundente o avanço do empoderamento feminino. Nos 25 anos da Plataforma de Ação de Pequim são prementes novos e mais ousados passos para se removerem as barreiras sistêmicas que impedem as mulheres de participar em condições de igualdade de todas as áreas da vida, nos setores públicos e privados. Um dos pilares desse processo de empoderamento é a saúde de excelência!