A vida recomeça aos 92

A vocação para o jornalismo de qualidade marca os 92 anos do jornal Estado de Minas, comemorados neste sábado. Ao olhar adiante, esta publicação reafirma seu papel no futuro capaz de se conectar com leitores a partir de ambientes e plataformas muito além da publicação impressa. Com os novos hábitos de consumo de informações, ante o crescimento de mídias digitais e do acesso à internet por meio de smartphones, reinventar-se rumo ao centenário torna-se o desafio que abraçamos com a garra que até aqui nos colocou na posição de Grande Jornal dos Mineiros.

A transformação do modo de produção e distribuição de informações nos permite entregar aos leitores as notícias e as análises capazes de ajudá-los na formação de opinião para se situar em um mundo cada vez mais complexo. Por isso, a redação se prepara para nova fase, em que a edição impressa se torna uma das importantes etapas de distribuição de nosso conteúdo. As demais, focadas em assinaturas digitais, novos formatos e divulgação do trabalho em redes sociais, ganham relevância na nossa equação cotidiana, a partir do redesenho das equipes e processos. Porque o coração de uma publicação diária bate on-line, como está no título do livro do jornalista alemão Pit Gottschalk, um dos consultores internacionais que treinaram profissionais do Estado de Minas no último ano. Parcerias com gigantes mundiais da comunicação e consultorias internacionalmente renomadas, atraídas pela relevância de nossa marca e números cada vez mais expressivos de audiência, impulsionam o processo de transformação digital.

Em constante aperfeiçoamento e disponível gratuitamente nas principais lojas de aplicativos, o app do jornal permite a entrega de notificações com as notícias mais importantes e colunistas com as análises mais relevantes. O conteúdo de matérias especiais produzidas, com abordagens e enfoques exclusivos, além de importantes experimentações de formato, incorporando artes interativas, vídeos e podcasts, também está disponível. Outro recurso é a facilidade de leitura, por meio do envio de e-mails, de resumo diário das mais importantes notícias para começar o seu dia, escolhidas por nossos editores, em newsletters exclusivas.

As mudanças nos processos da redação têm o objetivo de acentuar o que está expresso desde a circulação de nosso primeiro número: os leitores em primeiro lugar. Sabemos que não é mais possível ter a produção de notícias como limite de nossa atividade. É preciso analisar, contextualizar, explicar. Revisitar o passado e antecipar o futuro. Combater a disseminação de fake news com informações apuradas, com rigor e precisão, por um time de profissionais qualificados.

Se, nos primórdios do jornalismo digital, conteúdos caça-cliques chegaram a ameaçar a credibilidade dos portais com foco em audiência ampla, neste novo momento, a profundidade e exatidão da boa reportagem e da análise são o que reconecta o Estado de Minas ao que sempre foi a tônica de sua produção: o valor da informação. O jornalismo em defesa do conhecimento, onde o leitor estiver.

Que venham os próximos 92 anos.