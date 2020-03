Competências femininas: diferencial e lucro

David Braga

CEO, board advisor e headhunter da Prime Talent, empresa de busca e seleção de executivos de média e alta gestão





O Dia Internacional da Mulher se aproxima e, embora a participação feminina no mercado de trabalho tenha aumentado, ainda há muito a ser feito, especialmente no que se refere à equidade de oportunidades e salários entre homens e mulheres. Vale lembrar que elas são maioria no Brasil: 51,7% da população, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua).





Diversas são as pesquisas já efetivadas globalmente que constataram várias competências femininas que podem impulsionar a lucratividade das organizações: maior capacidade em processos de coaching, mentoria e influência, liderança inspiradora, gestão de conflito, empatia, versatilidade, adaptabilidade, trabalho em equipe, negociação e orientação para resultado. Além disso, usualmente, são mais otimistas que os homens e, por serem multifacetadas, conseguem alinhar, com maestria, rotinas duplas e até triplas, cuidando do emprego, da casa e dos filhos.





As mulheres modernas querem ser participativas, trocar opiniões. Empoderá-las e promover a equidade de gênero em todas as atividades são garantias para o efetivo fortalecimento da economia, o impulsionamento dos negócios e o desenvolvimento sustentável.





É importante que os CEOs se envolvam ativamente e abram espaço para o desenvolvimento de lideranças femininas. É preciso um novo olhar para questionar o status quo e propor soluções diferentes. Contar com a sensibilidade, a sensatez e a assertividade das mulheres pode ser o diferencial de que muitas empresas precisam para sobreviver aos próximos tempos.





Evidentemente, competências e habilidades têm que ser levadas em conta. Afinal, uma empresa sobrevive de talentos que fazem a real diferença na busca por seus objetivos estratégicos e que entregam bons resultados, tanto qualitativa como quantitativamente, garantindo a perenidade da organização e, consequentemente, dos empregos. Diariamente, as corporações enfrentam problemas para encontrar profissionais diferenciados em todos os níveis. Ao mesmo tempo em que o Brasil contabiliza 13,5 milhões de desempregados, cada empresa estabelecida aqui tem, no mínimo, quatro posições abertas há meses por não encontrar “a pessoa certa”. Quantas mulheres poderiam ocupar tais vagas?





O aumento do número de mulheres nas corporações – em todas as posições e com igualdade de salários com os homens – é um assunto que merece total atenção. Aliás, a diversidade é uma discussão inevitável, mas o país ainda tem um longo caminho a percorrer nessa direção. Pesquisa com 345 pessoas feita entre setembro de 2019 e janeiro de 2020 pela Prime Talent, empresa de busca e seleção de executivos na América Latina, aponta que de 207 empresas no Brasil, apenas 18% têm um head que cuida especificamente de diversidade. Na maioria das organizações, a temática é dividida entre as áreas de comunicação e de recursos humanos. O levantamento mostra também que, do total de entrevistados, 76% dos que lideram projetos nessa área são do sexo feminino.





Tratar de diversidade impacta na questão de employer branding ou no EVP (Employee Value Proposition) quanto à atração de novos profissionais. Se o grupo comprador dos produtos ou serviços da empresa é diverso, por que não ter atenção ao público interno? Esse é um tema fundamental a ser discutido incessantemente nos conselhos de administração das organizações, pela relevância e impacto, uma vez que está totalmente atrelado à governança corporativa.





É preciso cuidar de todo o ecossistema para tratar de diversidade e não apenas criar comitês de discussão. Programas nesse campo só passarão a ser efetivos quando a empresa responsabilizar de fato os gestores, ou seja, com efeito no bônus: não aumentou o número de mulheres no time, por exemplo, não tem gratificação. É extremamente vital para as empresas estarem atentas ao tema, que está diretamente ligado não apenas à marca, mas também ao bem-estar de seus profissionais.