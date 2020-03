Uma corporação de valor e exemplos

Wilson Campos

Advogado, presidente da Comissão de Defesa da Cidadania e dos Interesses Coletivos da Sociedade da OAB-MG, delegado de prerrogativas da OAB-MG

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais é unanimidade quando se trata de reconhecimento ao seu brilhante trabalho em prol da sociedade. As crianças, os adolescentes e os adultos aplaudem cada intervenção em favor da vida, seja na ajuda ou no salvamento de um ser humano ou de um animal de estimação. A corporação tem alcançado, nos últimos tempos, crescente e relevante prestígio perante a população.

Embora as homenagens oficiais recebidas pela corporação sejam importantes, nada se compara com as saudações personalíssimas das pessoas. As medalhas ficam no peito por alguns minutos e depois são guardadas com estima em algum lugar, mas os agradecimentos de um pai, de uma mãe e de familiares e amigos pelo grande gesto da missão cumprida em prol da vida ficam para sempre. As fardas limpas ou sujas de lama guarnecem seres humanos, homens e mulheres, servidores capazes, essenciais e indispensáveis à sociedade.

Os heróis do incêndio, das enchentes e do resgate nos rios e no asfalto são os mesmos que buscam sobreviventes na lama e nos destroços de tragédias impensáveis. O profissionalismo não mede esforços quando se trata de prestar um serviço público de qualidade, independentemente das condições salubres ou insalubres do local da demanda social.

A admiração do povo pelos bombeiros se soma aos relatos da imprensa, que enaltece a fibra, a coragem e a resiliência da tropa em serviço, suficientemente competente para equilibrar as situações mais adversas, contornar problemas, superar obstáculos, administrar com a razão os extremos e sopesar as pressões humanas, reagindo de forma positiva nas situações de expressivos conflitos emocionais.

Um ano depois do rompimento da barragem da Vale no distrito de Córrego do Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana, os bombeiros, que sofreram como ninguém no enfrentamento da catástrofe – mergulharam, literalmente, de corpo e alma na área arrasada pela lama e rejeitos; atolaram-se dos pés à cabeça no terreno instável de até dois metros de profundidade; arrastaram-se na lama movediça à procura de pessoas; e choraram quando não as encontraram com vida –, hoje correm para socorrer as vítimas das enchentes e inundações que provocam o caos após cada temporal.

A razão, o cuidado e a técnica, imperiosos no exercício da função, por vezes, renderam-se à emoção, mormente quando, consternados, os bombeiros contabilizaram 259 mortos e 11 desaparecidos na maior tragédia socioambiental do país.

A lição precisa ser aprendida pelo poder público, e os desastres não podem se repetir. Daí não se admitir um cenário parecido com o dos primeiros meses de 2019, seja pelos impactos causados pelas chuvas ou por quaisquer outros eventos, embora os bombeiros estejam de prontidão.

Em que pese a tristeza dos fatos e das ocorrências, o mundo conheceu os verdadeiros heróis brasileiros, que não saíram das páginas de revistas em quadrinhos, mas da vida real. E o povo mineiro, honrado com o trabalho íntegro da corporação, rende-se às mais diversas celebrações em prol daqueles que renovam a cada dia o pacto pela preservação da vida.

Seja aqui, em Minas Gerais, ou em Moçambique, os bombeiros superam o lamentável e absurdo parcelamento de salários, o 13º atrasado e os reajustes ínfimos, e não se omitem nem se acovardam, posto que estão sempre prontos para mais uma força-tarefa humanitária.

Assim, cumpre ao povo mineiro, além dos efusivos elogios de praxe, destinar aos bombeiros mineiros a parceria cívica na conquista de melhores condições de trabalho, de forma que a vida esteja sempre em primeiro lugar, mas a sociedade saiba destinar à corporação o apoio necessário àqueles que colocam suas vidas em risco para salvar a vida de outros cidadãos.