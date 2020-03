Acabou. Agora, a dura realidade

Fábio P. Doyle

Da Academia Mineira de Letras

Jornalista

Acabou. Foi alegre, descontraído, com figurantes, elas principalmente, fantasiados com gosto e beleza. Foram quatro dias de folia e alegria, com ruas, avenidas e praças lotadas, no ritmo chamado de bate-estaca predominando. Minha cidade, no passado chamada de “cemitério do carnaval”, mostrou que pode concorrer, em animação, com os cariocas. E o melhor, e mais importante, é que tudo transcorreu em ordem, sem arrastões, sem assaltos, sem violência. Os registros policiais se limitaram a briguinhas bobas, provocadas pelo excesso de entusiasmo e de bebidas. Nota dez para os foliões mineiros.





A cidade, que recebeu centenas de milhares de turistas de todas as partes, a maioria do interior do estado, deve ter batido o recorde no número dos que dela saíram para fugir da barulhada, que é inevitável em festas populares como as dedicadas ao reinado de Momo, “primeiro e único”. Mesmo porque, outro, do gênero, não conhecemos. Rodovias com trânsito lento, nas pistas de chegada e de saída, desde sexta-feira, véspera dos hoje quatro dias de orgia. Poucos acidentes, apesar da chuva, que também compareceu como temporal e como chuvisco. Os motoristas dirigiam com cautela e segurança no asfalto escorregadio. Parabéns para os que ficaram e brincaram, e para os que preferiram fugir para seus sítios, suas fazendas, seus condomínios. O comportamento de todos foi exemplar, fazendo jus aos elogios, como o que estou fazendo.





Gostem ou não gostem, o país parou para curtir a festança. Dizem que o Brasil só começa o ano, em termos de atividade produtiva, de trabalho, depois do carnaval. Até na área escolar. E mais, o começo da normalidade não acontece na quarta-feira de cinzas, depois do meio-dia. As estatísticas afirmam que 80% dos brasileiros só voltam a trabalhar na segunda-feira seguinte ao fim dos feriados momescos (que incluem a segunda-feira, apenas oficialmente um dia normal). Basta circular pelas ruas e avenidas vazias, poucos carros, poucas pessoas, magras filas para o transporte coletivo, de quarta-feira a domingo.





Uma paralisação impensável na maioria dos países, pois prejudicial para a economia, como a nossa, com déficits orçamentários, sem recursos para quitação de salários, de vencimentos, de compromissos financeiros, desemprego, falta de verbas para melhorar o atendimento hospitalar dos mais pobres, para construir mais salas de aula, mais escolas, mais creches. E para melhorar e ampliar o sistema rodoviário, o saneamento, construir centros habitacionais que possam acabar com o favelamento vergonhoso e abrigar, condignamente, os milhões de brasileiros, milhões de famílias, milhões de crianças, que sobrevivem, sabe Deus como, em favelas plantadas nos morros que não resistem a uma chuva mais forte, destruindo e matando os que se escondem nos casebres precários, e nas margens de lagoas imundas e rios poluídos.





Dá para imaginar o presidente dos Estados Unidos, Trump, por exemplo, decretando a paralisação, por três ou quatro dias, de todo o rico e poderoso país, de todas as suas indústrias, de todo o seu comércio, de todas as suas repartições públicas, de todos os seus tribunais, de todas as suas escolas, para comemorar o que quer que seja? Na Alemanha, na Suécia, na França, no Canadá, no Japão? Impensável. O seu país, o seu povo, o mundo civilizado não aceitariam, reagindo de forma agressiva contra o governante tido como amalucado.





Por aqui, já nos acostumamos. Apesar dos problemas e das carências que possam provocar, o carnaval é a festa mais alegre e descontraída do mundo todo, que nos observa, de binóculo, com incredulidade, e certamente com alguma inveja. E sempre questionando: como um povo tão sacrificado e sofrido no resto do ano pode esquecer tudo, na maior alegria e felicidade, naqueles poucos dias, que passam tão rápido, para enfrentar, finda a euforia, mal-humorado, a dura realidade do dia a dia, reclamando, cobrando, protestando, nas filas e nas agruras de sempre?





Esclarecimento

Leitores sugerem um esclarecimento sobre carta da assessoria do senador Antonio Anastasia, publicada no dia 20, no Espaço do Leitor. O esclarecimento foi encaminhado à redação no mesmo dia, e publicado na terça-feira de carnaval, um feriado de poucos leitores de jornais. Por isso, republico:





“No Espaço do Leitor do dia 20, foi publicada uma carta da assessoria do senador Antonio Anastasia, sobre sua viagem ao Azerbaijão, em que meu nome é citado e mencionado meu artigo do dia 17. De acordo com as normas do jornalismo, tenho o direito, e o dever, de dar meus esclarecimentos a respeito do que os assessores dizem. Ao contrário do que consta na carta, em nenhum trecho eu 'afirmei' que o senador, meu amigo, teria viajado com suas despesas pagas pelo Senado. O que escrevi: ‘Anastasia, leio nos jornais, viajou por conta do Senado…’ Assim, não foi afirmação, mas reprodução do que os jornais publicaram. Nem poderia ser de outro jeito, pois a assessoria do senador não mandou para a imprensa mineira a informação indispensável, tratando-se de um homem público, ou seja, a de que viajou a convite e com tudo pago pelo governo do Azerbaijão. Como fez a assessoria do ministro Sérgio Moro, ao informar que uma viagem feita por ele foi toda custeada com seus recursos pessoais, não tendo recebido nem a diária que reembolsa gastos de viagens ao exterior.”





Aética

Ignorando a ética jornalística que manda ouvir os dois lados envolvidos em uma controvérsia, no caso, declarações do presidente sobre a manifestação do dia 15, uma emissora de TV do RJ entrevistou, no seu jornal noturno, seis personalidades sabida e notoriamente anti-Bolsonaro: os ministros Celso de Mello e Dias Toffoli, o deputado César Maia, FHC, o secretário da CNBB, um bispo da esquerda, e o presidente da OAB nacional, tido como comunista. Não ouviu nenhum a favor… O que de qualquer um dos seis se poderia esperar: um elogio?