Barriga solidária em novela desperta curiosidade

A gestação por substituição, conhecida também como “barriga solidária”, ganhou evidência e despertou muita curiosidade em decorrência dos acontecimentos com os personagens da novela global de Manuela Dias, Amor de mãe. Um fator na história do casal Camila e Danilo, interpretados por Jéssica Ellen e Chay Suede, é semelhante ao de diversas famílias brasileiras: o sonho de ter filhos e a impossibilidade de gerá-los. No caso da novela, um acidente resultou em um aborto espontâneo, com a retirada do útero de Camila. A alternativa encontrada para realizar o sonho foi o empréstimo da barriga da sogra, Thelma, personagem de Adriana Esteves, para a geração do filho.





O processo depende do material genético do próprio casal para outra mulher gerar o bebê. É necessário parentesco sanguíneo até quarto grau: mãe/filha, irmã/irmã, tia/sobrinha, prima ou avó, como na novela. Os casais homoafetivos também podem optar pela barriga solidária e, nesse caso, é necessário recorrer a um banco de óvulos ou de sêmen.





O procedimento gera muita curiosidade e está cada vez mais moderno e conhecido com o uso de métodos de fertilização in vitro ou inseminação artificial, entre outros. O Conselho Federal de Medicina (CFM) estabelece que a situação não deve envolver valores financeiros e, por isso, o termo “barriga de aluguel” não é adequado, embora popular. A gestação por substituição precisa ser totalmente voluntária.





É fundamental atenção à saúde psicológica dos envolvidos. O acompanhamento médico também é essencial, meses antes do transporte do embrião. O médico precisa considerar que os envolvidos estejam emocionalmente estáveis para execução do procedimento. Ainda deve ser esclarecido, desde muito antes, os direitos de cada um. A gestante, no caso da barriga solidária, não tem nenhum direito sobre a criança. Eles são somente dos pais biológicos, sendo que, inclusive, há maneiras para formalização desse acordo em cartório.





A novela Amor de mãe, ao contar a história de Camila, Danilo e Thelma, dá muita visibilidade a um processo facilitador para concretização do grande sonho da maternidade, que muitos ainda desconhecem. Durante a trama, os personagens passam por situações geradoras de diversas informações que agregam ao público conhecimento sobre a barriga solidária, despertando ainda mais interesse. É importante cada vez mais as pessoas entenderem a situação para desconstruir preconceitos e estabelecer novas perspectivas sobre o real conceito de família, sobretudo em relação à maternidade.