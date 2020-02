Sem alarmismo e sem desculpas

A chegada do novo coronavírus ao Brasil não surpreende. Nem Papai Noel duvidava de que ele desembarcaria em terras nacionais. País aberto, com estradas, portos e aeroportos franqueados à circulação de pessoas e mercadorias, a questão não era se, mas quando.





Antes restrito à Ásia, sobretudo China e vizinhos, o COVID-19 se expande. Os cinco continentes registraram casos em seu território. Alguns países, mais preparados, administram as ocorrências com serenidade e respostas técnicas. Outros pagam preço alto pela imprevidência ou falta de recursos.





Embora seja adepto de adiamentos e improvisações, o Brasil se preparou para enfrentar eventual surto do mal. O tratamento dado aos repatriados da China há 20 dias mostrou o profissionalismo da equipe comandada pelo ministro da Saúde.





Protocolo orienta a ação no caso de emergência. Laboratórios são capazes de detectar com rapidez a presença do vírus e hospitais se prepararam para lidar com pacientes infectados. Estão previstas até mudanças no comportamento do novo coronavírus em temperaturas altas. Até agora, ele se manifestou em climas frios.





Em suma: a questão sanitária não autoriza alarmismo ou preocupação excepcional. A mesma tranquilidade não se aplica à economia. O encolhimento da economia mundial afeta o Brasil. O preço das commodities, nossa principal pauta de exportação, deve cair. O real continuará a marcha de desvalorização, e as importações se encarecerão.





Sem poder de alterar o cenário externo, impõe-se pôr em dia o dever de casa. Executivo e Legislativo não podem se apoiar na crise para deixar de fazer o que precisa ser feito. A aprovação das reformas tributária e administrativa tem pressa.





Há que racionalizar a cobrança de impostos do país, reduzir o tamanho do Estado e simplificar a burocracia. O ambiente de negócios amigável, aliado à estabilidade das regras, constitui fator indispensável para devolver a confiança ao país e atrair investimentos.