Juiz das garantias: muito barulho e pouca compreensão

Admita: você já acreditou piamente em algo ou alguém, e levou muito tempo para perceber que estava equivocado. É normal, faz parte de nossa condição humana. O autor Nassim Nicholas Taleb explica que, quando somos convencidos por uma versão a respeito de algum fato, tendemos, mesmo que inconscientemente, a agir em “viés confirmatório”, buscando provar que estávamos certos em nossa crença inicial.





Juízes também são seres humanos e estão expostos às mesmas tendências. E também não são neutros (o que é diferente de ser ou não imparcial), possuindo opiniões e convicções próprias. Após entrar em contato com uma investigação criminal, o magistrado, de modo consciente ou não, adota como mais plausível ou verossímil alguma das hipóteses apresentadas acerca do fato criminoso que está sendo apurado. A partir daí, como qualquer de nós, o juiz tenderá a agir em “viés confirmatório”, buscando convalidar seu pensamento inicial.





Ocorre que, no modelo processual penal brasileiro, o inquérito policial, ou seja, a fase de investigação prévia, é construído basicamente pelo órgão investigador (polícia investigativa, civil ou federal, ou Ministério Público) com pouquíssima participação da defesa do investigado. Assim, durante essa fase, os elementos de prova que chegam ao juiz, habi- tualmente, são aqueles produzidos pelos investigadores, enviesados pela versão por esses adotada.





Nessa esteira, é muito comum que o magistrado precise tomar decisões importantes na fase investigativa, como decretar prisão preventiva ou temporária, determinar a quebra de sigilo bancário, fiscal ou telefônico da pessoa investigada, expedir mandado de busca e apreensão, entre outras. Frise-se, todas essas decisões requerem que o juiz analise a existência nos autos de lastro probatório mínimo que justifique a medida. Ou seja, o julgador, invariavelmente, formará uma opinião, mesmo que inicial, a respeito dos fatos investigados, com base em informações e provas colhidas majoritariamente pelo órgão investigador.





Desse modo, imagine-se que um juiz, analisando as informações que lhe foram remetidas pelo Ministério Público, entenda que há provas mínimas que justifiquem a prisão de um ou mais investigados. Posteriormente, na fase que conhecemos como processo, não estaria esse magistrado mais propenso a confirmar e justificar as medidas autorizadas por ele próprio? Não seria falho demais exigir que um ser humano reanalise aquilo que embasou suas decisões passadas? Não seria mais assertivo se outra pessoa o fizesse, de modo isento?





Exatamente dessa necessidade nasce a figura do “juiz das garantias”, já utilizada em outros países e que recebeu grande notoriedade entre os processualistas brasileiros em razão do sucesso da medida em um país vizinho, o Chile. Nesse modelo, após encerrada a fase de investigações acompanhada pelo primeiro magistrado (o das garantias), o processo criminal tramitará nas mãos de um novo juiz, totalmente independente das medidas autorizadas e opiniões formadas até então, e que, mais importante, começará a acompanhar o processo na fase que conta com igual participação da acusação e da defesa.





Esse novo juiz, a exemplo da experiência chilena, conduzirá o processo até o momento que irá sentenciá-lo com maior grau de isenção, tendo em vista não estar vinculado e nem possuir “viés confirmatório” com relação às medidas adotadas pelo juiz anterior. Trata-se de uma figura que não visa beneficiar alguém (o novo juiz poderá absolver ou condenar o acusado de acordo com suas convicções fundamentadas sobre o processo, mesmo que seu antecessor pensasse de modo diverso), o que não implica redução ou aumento da probabilidade de o resultado ser uma condenação, mas sim, incrementa a certeza de estarmos diante de um julgamento mais isento.





Os beneficiados somos todos nós, enquanto cidadãos brasileiros. Lembremos que nem todos os acusados são culpados e que, caso um dia sejamos processados criminalmente, todos nós desejaríamos ser julgados por um magistrado isento, que analise o processo sem ser influenciado por decisões passadas às quais tenderia buscar a confirmação.





Por último, cabe afastar as críticas daqueles que dizem ser impossível a implementação em razão de várias comarcas brasileiras contarem com uma única Vara, ou um único juiz. Obviamente, toda mudança tem seu custo. Permanecer inerte é geralmente mais fácil e cômodo, mas muitas vezes não é o que entregará os melhores resultados.





Nesse aspecto, nos alinhamos com o desembargador federal Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, quando, em artigo recente, defendeu a ampliação do sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico) como solução para o problema em questão. Com o aperfeiçoamento do sistema, os autos poderão ser remetidos eletronicamente de um juiz a outro, sem maiores problemas logísticos ou de custos. Bastará um clique. Aliás, tal avanço também traria o benefício de extinguir os pré-históricos processos de papel, que, além de tudo, ainda são antiquados do ponto de vista sustentável para o meio ambiente.





Basta querer e envidar esforços para tanto. O inadmissível seria forçar a permanência do retrocesso meramente em razão de dificuldades logísticas. O jurisdicionado brasileiro não pode (mais uma vez) sofrer as consequências da péssima alocação dos elevados impostos que paga. É hora de evoluir!





