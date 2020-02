Livro como escola de samba

Marília Paiva

Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia – 6ª Região (MG/ES)





O carnaval é considerada a época mais animada do ano. Serpentina, confete, samba no pé e alegria na rua contagiam crianças, jovens e idosos na maior festa popular brasileira. Ao mesmo tempo, é uma expressão popular em explosão de sentimentos e um respiro de alívio ao cotidiano, por vários dias, para curtir e/ou participar de uma das mais importantes celebrações culturais: um desfile de escola de samba. Mais do que uma exibição de carros alegóricos com fantasias ao som de música empolgante, uma escola de samba é um convite à arte e à imaginação. Cada escola de samba, por exemplo, apresenta uma história única, repleta de detalhes e elementos exclusivos. Assistir a um desfile é como ler um livro com o passar das páginas.





Um desfile requer organização meticulosa para obter sucesso. O processo segue uma ordem, sendo que cada carro é parte essencial da apresentação, conforme a linearidade do enredo. Assim como um livro, em que o leitor precisa se encontrar na narrativa para fazer sentido, o espectador deve ser capaz de se situar em um desfile carnavalesco para entender a sintonia entre as alas.





O samba-enredo define todo o desfile como a música norteadora da apresentação, fantasias e coreografias. O tema é decidido meses antes, significando a vitória ou a derrota. É como o núcleo da história para o leitor, a escolher se prosseguirá com a leitura ou não.





Entretanto, como bem se sabe, muitas vezes, apenas o enredo não é capaz de cativar um leitor até o final. Os personagens são parte crucial da narrativa e também devem ser atrativos suficientemente para estimular a leitura. Em uma escola de samba, cada integrante é um personagem – os dirigentes, passistas, intérpretes e a musa –, exercendo o papel fundamental de cativar pessoas para garantir encantamento.





Para alcançar o sucesso, não basta apenas desfilar pela avenida. É importante apresentar uma pessoa à frente da iniciativa para cuidar da harmonia, garantir afinação, sincronia e posicionamento de cada instrumento, conhecendo e posicionando cada ritmista. Um mestre de bateria e um bibliotecário não são tão diferentes, sendo que o último é responsável por toda a estrutura da biblioteca, assegurando que as obras possam ser encontradas, posicionando-as e organizando-as adequadamente e as conhecendo bem para ajudar leitores.





Afinal, nos dois casos, ocorre a promoção do que há de mais belo na mente humana, pois são formas distintas de arte e mais próximas do que se imagina. Um livro abre as portas da imaginação para um mundo novo, funcionando como uma válvula de escape aos problemas da rotina a cada virar de página. Assim também é o desfile de uma escola de samba, despertando para a arte e a poesia existente em cada um, conectando pessoas e histórias no ritmo do samba. Cabe a cada um saber enxergar a beleza e as particularidades do livro como uma escola de samba.