Impacto das tecnologias imersivas nas empresas

Marcos Trinca

Head de XR da More Than Real, empresa brasileira referência global no desenvolvimento de experiências e soluções de realidade aumentada













O avanço tecnológico tem transformado a vida das pessoas. Podemos notar essas transformações desde a chegada dos PCs, na década de 80 do século passado, e como eles mudaram o nosso mundo, seja na forma de aprender, trabalhar e de se comunicar, seja com a chegada da internet, na década de 90. Desde então, a usabilidade das tecnologias só foi aumentando, ainda mais quando pensamos nos smartphones, que chegaram no início dos anos 2000. Hoje em dia, é quase impossível se imaginar sem um desses aparelhos.





Relembrando todos esses cenários, é perceptível notar a mudança de hábitos da sociedade e como as pessoas passaram a consumir informação de formas diferentes. As transformações de consumo são muito constantes e cami- nhamos para uma nova década de revolução tecnológica, que ronda em torno das tecnologias imersivas, como realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR).





A primeira experiência com realidade aumentada mais próxima das pessoas, sem dúvida, foi a do game Pokémon Go. No jogo, os usuários procuram por personagens do desenho animado e quando apontam o celular para um local físico, visualizam na tela do aparelho os personagens encontrados. Porém, já vivemos um novo momento em que essa mesma tecnologia está sendo inserida em outros segmentos, como indústria, varejo, saúde, educação, imobiliário, entre outros.





Com os investimentos das empresas globais e a preocupação com a maneira de se comunicar com seu público, a grande vantagem desse movimento é para o consumidor, que tem à disposição uma inovação significativa para enriquecer sua experiência de compra, oferecendo uma opção prévia, participativa, motivadora e decisiva para o processo da compra. Por isso, é necessário buscar entender como a sociedade está respondendo aos novos paradigmas de consumo, e a forma de disponibilizar essa tecnologia faz toda a diferença.





Mais que uma tendência, esse recurso já está revolucionando o processo de compra, pois as empresas globais têm buscado inovar na forma de comunicar seus produtos e serviços por meio das tecnologias imersivas. Imaginar que hoje o consumidor pode visualizar o carro que deseja comprar projetado em sua garagem, ou mesmo simular a funcionalidade de um determinado produto, é transformador. Essas soluções estão ganhando destaque no planejamento estratégico das empresas, que pretendem surpreender os consumidores com um diferencial que tende a aproximá-los das marcas, inseridas diretamente em seus smartphones conectados à internet.





Outra ação que repercutiu positivamente foi a de vacinação infantil. A partir de um estudo divulgado em janeiro de 2017 pela Clínica Sansum, na Califórnia (EUA), as crianças que usavam o óculos 3D transmitindo uma história heroica no momento de receber a vacina relataram sentir 75% menos dor e 52% menos medo do que as que tomaram a vacina sem o acessório. É incrível ver como a realidade virtual tem o poder de transformar esse tipo de experiência que, muitas vezes, pode ser traumática, envolvendo medo e ansiedade.





O setor de cosmético também tem conquistado resultados interessantes a partir da disponibilização de testes dos itens de beleza em tempo real, como a cor de um batom, o tom de um blush, o efeito que a maquiagem terá no tom de pele, representando comodidade, economia e praticidade para ambos os lados. Poderia citar outros muitos exemplos do impacto das tecnologias imersivas nos negócios e na vida dos consumidores, mas já antecipo que a tecnologia veio para ficar, e o que parecia distante, possí- vel apenas em filmes de ficção científica, está presente em nosso dia a dia com potencial para mudanças significativas. As empresas que olharem para as tecnologias imersivas como uma solução estratégica ganharão notoriedade e ainda mais competitividade no mercado.