Falta planejamento no serviço público

O sucesso da repatriação dos brasileiros da China tem nome. É planejamento. Tomada a decisão, equipe transversal, capitaneada pelo ministro da Saúde, fez o que é rotina no setor privado, mas raro no público. Traçou o passo a passo da operação – o antes, o durante e o depois. Em português claro: preveniu para não ter que remediar.





Ao mesmo tempo, manteve a população informada. Porta-vozes divulgavam, diariamente, o andamento das medidas e o quadro das pessoas monitoradas em razão da suspeita de terem contraído o novo coronavírus. O que se viu foi profissionalismo, técnica e serenidade. A transparência evitou o pânico e a disseminação de fake news.





O fato mereceu o aplauso da situação e da oposição. E jogou luz sobre crises que, em vez de exceção, tornaram-se regra na administração pública. Valem dois exemplos do estrago causado pela falta de planejamento – as tragédias do INSS e do Bolsa-Família. Sem exagero, pode-se classificá-las de apagão anunciado.





“As consequências”, ensina o conselheiro Acácio, “vêm depois.” E vieram. No primeiro caso, o governo não calculou corretamente o impacto da aposentadoria de 7 mil servidores no atendimento, o que gerou a fila de 3,5 milhões de usuários que buscam os direitos que lhes são legalmente assegurados.





No segundo, faltaram ouvidos para os anúncios de reformulação. O Bolsa-Família 2020, com a redução do orçamento, vem sofrendo agruras no funcionamento. Fila de espera de mais de 1 milhão de famílias atesta o despreparo ou o descaso dos administradores com o drama de adultos e crianças que dependem do auxílio para sobreviver.





O INSS e o Bolsa-Família longe estão de constituir ponto fora da curva. O serviço público nos três poderes é generoso em exemplos. Espera-se que aprenda a lição confortadora que a extradição dos brasileiros ensinou. É possível – com os recursos financeiros de que dispomos e o material humano com que contamos – oferecer serviços de qualidade para a população, que paga caro por eles.