Os unicórnios no país são verdadeiros

Gabriel Tosto

Head de canais de vendas da TeamViewer América Latina





Os rumores sobre os unicórnios no Brasil são verdadeiros – e você nem precisa se esforçar muito para encontrá-los. Unicórnios – ou o apelido dado ao capital de risco para empresas iniciantes de tecnologia que, só nos Estados Unidos, estão avaliadas em mais de US$ 1 bilhão – têm sido avistados com frequência também por aqui, especialmente nas maiores cidades brasileiras.





2018 foi um ano recorde para os unicórnios brasileiros. A gigante paulista 99, de carros compartilhados, foi vendida, em janeiro, por mais de US$ 1 bilhão. A empresa de pagamentos PagSeguro captou US$ 2,7 bilhões no mesmo mês. Investidores avaliaram o NuBank em mais de US$ 4 bilhões e o acordo de aquisição parcial do data center de TI Ascenty chegou a US$ 1,8 bilhão. A Arco Educação, fornecedora de sistemas de ensino, foi avaliada em mais de US$ 1 bilhão no primeiro dia de sua oferta pública inicial ,e a Stone Pagamentos recebeu capitalização de mercado inicial de US$ 8,7 bilhões. Isso só para citar alguns exemplos.





O fato é que os dólares de investimento cresceram para os principais mercados da América Latina naquele ano, com as startups brasileiras e mexicanas capturando a maior parte dos valores. De acordo com a Lavca Investors (Associação de Investimento em Capital Privado da América Latina), fintechs, marketplaces e startups de agrotech lideraram o ranking em um volume sem precedentes de rodadas de financiamento que contaram com a participação de múltiplos players globais. Um bom exemplo é o SoftBank, que só no primeiro trimestre de 2019 anunciou um novo fundo de capital de risco de US$ 5 bilhões para investir em startups de tecnologia brasileiras e latino-americanas com foco em comércio eletrônico, serviços financeiros digitais, saúde, mobilidade e seguros. Outro ponto é que os fundamentos econômicos da região são muito sólidos em comparação com a maioria dos outros mercados emergentes, segundo aponta estudo da plataforma de protocolo de security token Polymath.com. Some-se a isso, uma classe média com considerável poder aquisitivo discricionário e pronto: a região consolida-se como ótima candidata a receber investimentos para um extraordinário salto tecnológico.





É importante frisar, porém, que nenhum desenvolvimento deve ignorar a longa luta travada no Brasil pelo crescimento da produtividade, que tem índice decepcionantemente baixo em comparação com a Índia ou a China. Em 2017, a produtividade no Brasil cresceu 4,5%, embora tenha diminuído para pouco menos de 1% no ano seguinte. Ainda assim, o cenário está mudando. O crescimento do trabalho remoto realizado fora das empresas tem sido importante agente para o impulsionamento de tais percentuais. Prático, rápido e eficiente, o trabalho remoto permite a realização das mesmas tarefas dos locais fixos, com a vantagem de ser ativado por links tecnológicos que dão acesso, suporte e controles para compartilhamento de tela, transferência de arquivos e comunicação de voz em tempo real.





Profissionais brasileiros que hoje representam cerca de 20% da força de trabalho do país têm aderido, fortemente, a esse novo modelo de trabalho, realizando boa parte de suas tarefas remotamente. Os softwares de acesso e suporte remoto têm sido, igualmente, fortes aliados nessa revolução da produtividade, limitando interrupções, diminuindo estresses e frustrações e aumentando a motivação das equipes. Sem falar que o trabalho remoto diminui despesas de transporte e alimentação, reduz custos com aluguel de escritórios, espaços de coworking, estacionamento, móveis, serviços públicos e segurança. A estimativa é que a economia chegue a até US$ 22.000 por funcionário remoto.





A tecnologia é protagonista de uma revolução econômica sem precedentes no país, com fundamentos bem-alicerçados para um aumento sustentável de produtividade e valor. E, claro, os unicórnios estarão ativamente presentes nesse novo e excitante cenário.