O coronavírus e a economia

“As consequências vêm depois”, repete o conselheiro Acácio, especialista em obviedades. O personagem de Eça de Queirós sobressai no momento em que o mundo enfrenta uma epidemia na China que já matou meio milhar de pessoas e contaminou mais de 24 mil, entre adultos e crianças.





Apesar dos esforços para conter a proliferação do novo coronavírus e dos avanços nas pesquisas da vacina contra o mal, um fato é indiscutível. A tragédia que se abateu sobre a segunda economia do planeta cobrará preço alto do mundo. Além dos transportes aéreo e marítimo, a indústria do turismo acumulará perdas substantivas. Teme-se que o carnaval atraia menos foliões do que o previsto.





Não só. A espada de Dâmocles ameaça a cabeça de grandes eventos. Um deles: a Olimpíada de Tóquio. Marcada para o período de 24 de julho a 9 de agosto, a competição reúne 33 modalidades esportivas e a participação de 11 mil atletas, que representam 204 países. A expectativa é que o Japão receba 4,5 milhões de pessoas dos cinco continentes.





Investimentos também serão afetados. Especialistas preveem queda no Produto Interno Bruto (PIB) chinês em torno de 0,6%. O percentual dependerá da evolução (e duração) do surto do coronavírus. A Câmara de Comércio Brasil-China calcula perda bilionária nas aplicações de Pequim no país. A previsão de US$ 11 bilhões a US$ 12 bilhões murchou para US$ 8 bilhões a US$ 9 bilhões.





O banco suíço UBS reviu a previsão de crescimento do PIB brasileiro em 2020 – de 2,5% para 2,1%, diante dos efeitos da epidemia que afeta nosso principal parceiro comercial. Soja, petróleo e minério de ferro terão o preço afetado, diretamente, pela queda da demanda chinesa.





O cenário dramático impõe medidas inadiáveis. É importante o Brasil se preparar para fazer frente a desafios presentes e futuros. O Congresso, que se tem mostrado sensível às urgências nacionais, precisa apressar o passo. Num ano curto em razão das eleições municipais, tem de aprovar as reformas para desburocratizar, simplificar procedimentos e tornar o país mais competitivo. Dependendo da resposta, as consequências virão – para o bem ou para o mal.