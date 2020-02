Volta às aulas e a antigos hábitos

Aline Dias

Belo Horizonte





“Durante as férias, é muito comum que os pais afrouxem um pouco as regras com as crianças. Afinal, é momento de diversão, de maior liberdade e de menos responsabilidade. O período, que começou em dezembro e está prestes a acabar, pede uma atenção redobrada: a alimentação, os horários e o hábito de leitura devem começar a ser regulados para que o impacto do retorno às aulas seja menor e não cause estranheza aos pequenos. O recomendado é que seja feita uma avaliação de como era a rotina da criança antes e como ficou durante as férias. Isso é um fator determinante para garantir um regresso saudável à escola. Fevereiro já começou, então as mudanças deveriam ter sido tomadas antes, mas observar e fazer a transição com cautela garantirá uma volta às aulas tranquila. Temos de começar com o cuidado em relação ao horário. Se a criança estuda às 7h e durante as férias ela acordava às 10h, isso deve mudar. Ela tem que reaprender a dormir mais cedo, ter mais tempo de sono e acordar, portanto, no horário em que ela acordaria para ir à escola. Sobre a alimentação, acredito que seja mais fácil: é necessário habituar os filhos a comer de maneira saudável e nos horários corretos para que o ano letivo deles seja levado de uma maneira mais leve. E em relação à leitura, cabe aos pais não deixar essa peteca cair. Quanto mais a criança, em processo de alfabetização, tiver acesso à leitura e às histórias infantis, mais ela exercita a capacidade cognitiva, a criatividade e a curiosidade. É fundamental que haja um cuidado nessa parte, pois, com o retorno às aulas, as crianças precisam estar com tudo isso exercitado. A maneira como a criança começa seu ano letivo diz muito sobre como ela levará às aulas até o fim do ano. É o famoso ‘pegar no pique’.”