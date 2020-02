Entre o carnaval e as prioridades do povo

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

“O carnaval é uma festa alegre, na qual os foliões se divertem nas ruas e clubes, cantando e dançando. O segmento do turismo se beneficia muito durante essa festa, bem como as indústrias de bebidas alcoólicas. As prefeituras se preparam para o evento, destinando recursos para a organização e infraestrutura. Mesmo diante de sérios problemas como falta de segurança, precariedade do sistema público de saúde, falta de água potável no Rio de Janeiro, o excesso de água das chuvas em Minas Gerais e Espírito Santo, o povo prefere curtir a festa e deixar os problemas de lado. É assim que o brasileiro escolhe viver, deixando para trás as prioridades e a qualidade de vida.”