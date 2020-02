Experimentos causam revolta

Luciana Coutinho Malta

Belo Horizonte





“Meu Deus, que tristeza ler que fazem experimentos destinados a causar dor em ratos, e que ‘repetiram algumas vezes’, numa pesquisa financiada pela Fapesp sobre a dor crônica. O pesquisador da USP em nenhum momento disse algo sobre que cuidados são tomados para minimizar o sofrimento dos animais. Ele troca os animais? Faz alguma coisa por eles? Coloquem-se no lugar de um animal cuja vida é ser torturado num laboratório, com o objetivo de lhe causar dor! E o que essa pesquisa trouxe de bom? O que nos interessa provar que estresse embranquece cabelo? Meu Deus, depois o ser humano se pergunta por que acontecem tantas calamidades. Se somos demônios para com aqueles mais fracos que nós, a vida nos trará experiências infernais. Que algo amoleça o coração desses pesquisadores. Pelo menos troquem os animais. Não torturem um bicho por vários experimentos a fio. Coloquem-se no lugar dele.”