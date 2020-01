Tragédia anunciada

Tião Lopes

Urbanista e sócio-proprietário da Arqsol Arquitetura e Tecnologia





Belo Horizonte e região metropolitana (RMBH) passam por uma situação perigosa e triste neste mês de janeiro. Já choveu mais de 650mm na capital, representando mais de 100% da média para o mês (329mm). Os córregos não suportam o volume de água e transbordam, arrastando tudo. As mudanças climáticas são manchetes nos jornais e a preocupação ocorre somente com as cenas de destruição. Providências urgentes devem ser tomadas, tanto pelo poder público, quanto pelo cidadão.





O desenvolvimento urbano não respeitou o trajeto dos cursos d'água, retificando e impermeabilizando canais e solos ao redor. As matas ciliares, companheiras dos córregos, rios e ribeirões, deram lugar a ocupações, sendo muitas delas espontâneas e sem qualquer infraestrutura adequada. As águas limpas se transformaram em despejo para lixo e esgoto.





Mais uma vez, a Avenida Tereza Cristina foi cenário de inundação e tristeza. Muitos moradores viram seus móveis, roupas, eletrodomésticos e mantimentos sendo arrastados pela força da água. A própria via teve seu asfalto arrancado, principalmente na região dos limites de Belo Horizonte e Contagem. A avenida foi idealizada na década de 40 pelo então prefeito Juscelino Kubitschek para ligar as regiões Leste e Oeste, margeando o Ribeirão Arrudas. O ribeirão "grita" em coro com tantos outros que cruzam a cidade.





Belo Horizonte tem 700 quilômetros de córregos, sendo mais de 200 deles canalizados. A falta de planejamento urbano, associada à canalização dos rios, provoca diversas tragédias. Estudo do geógrafo Lucas Vinícius Bezerra Cavalcante analisou as inundações na Bacia do Arrudas em BH, entre 1930 e 2005.





A primeira grande inundação ocorreu em 1923, provocada pelo transbordamento do Ribeirão Arrudas, quando o sistema de drenagem ainda era mal dimensionado. Durante o período das décadas de 30 a 70, o geógrafo observou agravamento gradual e contínuo das inundações, sendo que, na década de 80, ocorreu a segunda pior fase de ocorrência de inundações, sobretudo como reflexo do elevado índice pluviométrico. Em janeiro de 1983, desapareceu a comunidade Sovaco de Cobra, às margens do Arrudas.





Como resposta, a prefeitura canalizou, em quase toda a extensão, o Ribeirão Arrudas e ampliou o sistema de drenagem na área central, expandindo a cidade em direção às regiões periféricas. A partir de 2001, as inundações voltam e se tornam frequentes. As principais causas são a falta de manutenção nos canais de drenagem, o adensamento construtivo desordenado, o excesso de lixo depositado em locais inapropriados e as características próprias do volume da chuva.





Um trabalho interdisciplinar deve ser implementado para reavaliar as dimensões dos canais existentes. O poder público deve priorizar pavimentos drenantes, jardins verdes pela cidade e uma cultura de educação ambiental. O cidadão também deve fazer sua parte. O lixo precisa ser destinado de modo correto. Alguns estudos já mostram que, se a situação não mudar até 2030, 80% dos bairros de BH estarão vulneráveis às variações climáticas. A mudança deve começar agora, para evitar tragédias ainda maiores.