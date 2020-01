Volta às aulas: como a família pode se preparar

Milena Kendrick Fiuza

Gerente pedagógica do Sistema Positivo de Ensino





As escolas se transformam em um território desconhecido para as crianças no início do ano letivo, resultando em um misto de emoções. Muitas delas estão iniciando sua vida escolar; outras, trocando de escola; algumas, ainda, estão mudando de sala, período ou professor. Em todos esses momentos é necessária a adaptação. Nesse período, há crianças ávidas para ver amigos, conhecer novas pessoas e retomar as atividades. Já outras podem sentir ansiedade e preocupação.





Há algumas maneiras de ajudá-las a se sentir mais confortáveis com o retorno à rotina escolar. Quando o assunto vem à tona, é importante evitar o tom preocupante ou de suspense evidenciado em frases do tipo: "Ih, as férias já estão acabando hein...", ou "Vai acabar a moleza! Semana que vem tem aula", ou, ainda, "Já, já vai começar tudo de novo". Nesse momento, é preciso auxiliar as crianças a ver esse retorno como uma oportunidade de que tudo seja diferente e melhor, e não necessariamente dizer que ela terá "mais do mesmo", acarretando uma rotina cansativa e desmotivadora.





Os alunos precisam se adaptar a novos horários, regras e professores. Tanta novidade pode tornar o novo ambiente um cenário assustador, capaz de causar até mesmo pânico. Nessa fase, a família desempenha um papel importante, amenizando o desconforto para que cada aluno enfrente com mais segurança essa etapa da vida.





As crianças pequenas têm menos recursos emocionais para mudanças, pois tudo que é diferente e acontece longe dos pais as deixa inseguras. Não é recomendável fazer mudanças sem preparar a criança; por isso, busque acompanhá-la na visita ao espaço e conhecer as pessoas com quem ela vai se relacionar. Faça um tour pela escola, conheça os professores. São esses gestos que a ajudarão na preparação para a rotina, principalmente em uma escola nova. Aos que vão frequentar a mesma escola, é preciso voltar ao ritmo. Por isso, cerca de uma semana antes, retome o horário de dormir e de acordar para preparar o corpo da criança. Você pode organizar também os mesmos horários de refeição estabelecidos na escola. Além disso, arrume o espaço para as tarefas. Sente-se com o seu filho e, em conjunto, designe um horário e um local para que ele possa fazer as lições que estão por vir. O importante é que haja um espaço em que a criança se mantenha focada na atividade, pois tarefa de casa é extensão da escola. Certifique-se, também, de escolher um horário em que você esteja disponível, caso seu filho precise de ajuda.





Levar as crianças para a escola sem lágrimas e resistência também auxilia no bom começo. Quando o responsável deixa o filho na sala e sente medo ou considera que ficar ali é um sofrimento, toda essa energia é captada pela criança.





A segurança na escolha da escola é primordial para abrir seu coração a esse novo ambiente. Os pais são um espelho para os filhos, um exemplo a ser seguido. Por isso, se você se sentir seguro, seu filho assim também se sentirá. Uma ótima estratégia para a volta às aulas é incentivar o comportamento positivo. Uma das maneiras mais eficazes de aguçar esse tipo de sentimento é encorajá-lo. Quando a criança se comportar de maneira positiva, elogie-a e incentive-a a manter a boa postura. Se ajudou o professor em sala ou um amigo que estava com dificuldades, mostre que está orgulhoso e que ela mesma também deve se orgulhar do comportamento que teve. Se ficou na escola sem qualquer birra ou choro, fez um amigo, brincou, interessou-se por alguma atividade, igualmente se mostre orgulhoso de sua conduta. Assim, as crianças vão retomando a rotina habitual de vida escolar, que contempla competências científicas e habilidades socioemocionais.