Empreendedorismo colaborativo dá resultado financeiro

Claudio Zini

Diretor-presidente da Pormade Portas









Disrupção é a palavra do momento. Toda empresa quer inovar, investir milhões em tecnologia, ter os melhores profissionais do mercado. Diariamente, ouvimos sobre startups, unicórnios, grandes companhias que nascem, inúmeras outras que fecham – essas engolidas por modelos cada vez mais competitivos.





Mas o que fazer para se diferenciar? A estratégia central é perceber a mudança e adaptar-se a ela com muita rapidez antes da concorrência. É fundamental ter investimentos maciços para deixar a empresa cada vez mais competitiva, porém, o grande segredo é investir em pessoas, trazer os colaboradores para perto da alta gestão, ouvi-los, instigá-los a inovar e a errar. Erros são riquezas e essas joias serão lapidadas e trarão lucros.





No empreendedorismo colaborativo, o segredo é não ficar apenas em estratégias. O verbo central é agir. Com ação é possível que os colaboradores se envolvam 100% com o negócio a ponto de torná-los donos, bonificando-os por cada atitude, por maior ou menor que seja. Felicidade traz retorno financeiro. Ter uma empresa comprometida na geração de receita futura, aliada à cultura de inovação, é o diferencial em um mercado competitivo. E inovar tem receita zero, já que significa abraçar o futuro e o futuro não emite nota fiscal. Os resultados e os lucros são conquistados quando o futuro se torna presente.





Ser apaixonado pelo que se faz e ter o trabalho como divertimento é um dos impulsionadores para o sucesso de uma empresa. Em pleno ano 2020, não é mais permitido ter aquela mentalidade de trabalho, estresse, cansaço, cobranças e falta de atitudes. Quando a direção e os colaboradores amam o que fazem, o produto entregue ao consumidor final fica de alta qualidade e preço baixo.





No mundo dos negócios nos dias hoje, felicidade e bem-estar equivalem a lucro. Felicidade dá resultado financeiro. É fácil medir os lucros de uma empresa, mas não é fácil medir o grau de confiança e liderança. Se alguém deixar de atingir uma meta, pode talvez levar um puxão de orelha, mas se deixar passar uma oportunidade milionária, aí ninguém fala nada. E as decisões são horizontais e não mais de cima para baixo, e uma ideia bilionária pode partir de um horista ou de quem está mais perto do trabalho.





É fato que muitos profissionais juntos são mais inteligentes do que poucos, pois o trabalho, hoje, é por entrega, e não mais por hora. A maior paixão de um empreendedor é fazer sua equipe crescer e, atualmente, o que gera riqueza é a produção intelectual, e não mais tarefas rotineiras. Hoje, ganha-se dinheiro com neurônios felizes. É fundamental ter cuidado e não desperdiçar os cérebros de uma empresa. É importante criar condições favoráveis à manifestação da genialidade latente nos profissionais, além de identificar e satisfazer suas legítimas necessidades. E, para isso, é essencial que eles sejam livres. Mas liberdade não é fazer o que queremos ou desejamos, mas ter o direito de fazer o que devemos.





O aprendizado é o capital do futuro. A inteligência coletiva é a maior riqueza do ser humano. Para se sobressair como empresa de sucesso, é primordial ter poder através das pessoas (e não sobre elas!). E para se conseguir chegar a esse patamar, é preciso ser amado pelos colaboradores, pois uma organização de sucesso funciona como um organismo vivo, descentralizada. A descentralização é possível quando vem acompanhada de confiança, o maior ativo intangível.





Um verdadeiro líder é quando ele cria muitos líderes, uma fábrica de líderes, inclusive a tal ponto de esse líder se tornar desnecessário. O insubstituível não pode ser promovido. Então, que os colaboradores se finjam de patrão, mas façam isso de verdade. Garanto que o gestor vai amar essa atitude e o colaborador aprenderá a ser um empreendedor.