O fracasso não é o fim

Laís Macedo

CEO do Lide Futuro

Na era da empresa unicórnio (com valor de mercado acima de R$ 1 bilhão), da receita do sucesso e da glamourosa jornada do empreendedorismo, fracassar virou sinônimo do fim, da incapacidade de honrar essa jornada.





Banimos a chance de erro e somamos à ilusão das jornadas de assertividade e segurança em nosso instável Brasil empreendedor. Às vezes, nos vemos tão próximos da necessidade de fracassar e nos anulamos, afinal, isso não pode estar na pirâmide de Maslow do empreendedorismo. Você não leu errado, pode ser uma necessidade, sim, é ela que pode fazê-lo encarar algum problema, o medo ou o desconhecido, algo que esteja ali rondando você, ainda tímido, mas que essa atitude traz força a esse inimigo. É o convite para a mudança. Aí vem a ansiedade e a insegurança, aquela que faz com que a gente olhe ao redor e encontre tantas histórias de sucesso. Qual o nosso problema?





Não nos permitimos degustar o erro, sentir seu cheiro, sabor, textura e entender o que faz por aqui. Ele está de passagem, mas se soubermos encará-lo, sem dúvidas, há o que (de bom) ele deixe antes da sua partida.





Se chegamos até o fracasso é porque nos permitimos tentar, se a tentativa nos trouxe a uma jornada, é porque acertos foram realizados, e nossa falta de compaixão (com a gente mesmo) nos faz míope nesse diagnóstico.





E aí olhamos para fora, para a sociedade empreendedora na vitrine, aquela que está no YouTube, ou em uma palestra em uma das centenas de eventos de pessoas de sucesso, a live com as 10 dicas da trajetória daquele infalível CEO – nada, nada deu errado. O problema é só seu.





A nossa capacidade de assumir uma escolha ou um caminho com menos êxito não nos faz menos capazes, pelo contrário, sou partidária da valorização de quem conta que sim, algo deu errado, e está tudo bem, porque é essa montanha- russa, de altos e baixos que nos faz crescer e desfrutar do que compreendemos, em nosso individual desejo, do sucesso.





Fracasso não é o fim. Fracasso é ponto de partida.