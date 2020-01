Bolsa bate recorde: hora de vender ou de entrar?

Gustavo Vaz

Assessor de investimentos na Atrio Investimentos

O mercado de bolsa de valores ainda é muito jovem para os investidores brasileiros, mas vem despertando cada vez mais o interesse das pessoas. Na maioria dos casos, esse impulso se deve ao fato de as pessoas estarem buscando alcançar maiores retornos em um menor período de tempo, e também em razão dos atuais juros no Brasil, que estão nos menores patamares da história. Isso tudo, por sua vez, faz com que não seja mais possível rentabilizar os investimentos com títulos pós-fixados da mesma maneira em que anos anteriores.





Com a taxa referencial de juros do Brasil (Selic) a 4,5% ao ano – podendo ser diminuída nos próximos anos –, e a taxa de inflação nos patamares de 3% ao ano, o juro real pago para investimentos que têm maior segurança está próximo de 1,5% ao ano. Isso significa que, se um investidor aplicar R$ 10 mil em um produto que pague algo próximo da taxa Selic, o mesmo receberá no final do ano, aproximadamente, apenas R$ 150 acima da inflação.





Entretanto, mesmo que a bolsa seja um mercado para se buscar mais retorno do que os investimentos de baixo risco, a sua imprevisibilidade pode fazer com que o investidor fique na dúvida quanto ao melhor momento para entrar nesse mercado.





As empresas negociadas na bolsa sofrem a influência de vários tipos de situações. As notícias, por exemplo, acabam aflorando os sentimentos no curto prazo, trazendo euforia e desespero na tomada de decisão. Decisões políticas e a expectativa de novos projetos a serem lançados são outros fatores que fazem com que o preço das ações oscile em determinados momentos. Esses movimentos são chamados de especulação.





No entanto, muitos investidores ficam presos ao raciocínio de curto prazo, tentando encontrar o ponto exato de entrada na bolsa de valores ou mesmo procurando comprar ações com os menores preços possíveis, para tentar vendê-las por valores mais altos e assim realizar os seus lucros. Isso faz com que muitas pessoas caiam na armadilha de tentar prever o futuro. Esse pensamento transforma a bolsa em um jogo de apostas, o que, de fato, no final, não é o que ela representa.





As ações da bolsa de valores são a elite das empresas brasileiras. E, como em qualquer empresa, caso seus planejamentos estratégicos venham a dar certo, os resultados previstos são os lucros acumulados no período e o crescimento da organização. Esse desenvolvimento então é refletido inexoravelmente nos preços das ações, mesmo existindo algum grau de especulação sobre elas. Isso significa que as empresas da bolsa podem ser comparadas a pessoas comuns. Durante toda a vida de um ser humano ocorrem mudanças de curto prazo, como um braço quebrado ou uma promoção no trabalho, mas, no final, o que realmente traz “resultados” para cada indivíduo são seus valores éticos e competências.





Olhando agora para o cenário econômico brasileiro e seu direcionamento, é possível perceber uma mudança surpreendentemente positiva. O foco em eficiência fiscal, privatizações, federalização e desburocratização do país – demonstrado nas reformas pautadas para os próximos anos – em conjunto com uma inflação controlada e juros baixos, têm aumentado, significativamente, a capacidade empresarial de geração de valor para a sociedade, e isso será refletido então nas expectativas da bolsa de valores.





Dessa maneira, mesmo que a bolsa tenha alcançado um novo recorde, as empresas que estão presentes por lá ainda têm um espaço enorme de crescimento. Isso significa que a janela de oportunidade para a entrada na bolsa continua aberta e permanecerá assim por muito tempo. E aqueles que ficarem de fora terão que se contentar com os baixos rendimentos de produtos mais seguros.