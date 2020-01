Mente sã, corpo são

Muita gente começa o ano com novas resoluções: trocar de carro, fazer um intercâmbio, procurar um novo emprego, comprar um imóvel, começar um regime. Mas poucos se propõem a cuidar mais da saúde emocional. Para alertar sobre a importância desse tema e conscientizar as pessoas a cuidarem mais de si mesmas e buscar o equilíbrio físico e mental, foi criada a campanha Janeiro Branco.





A iniciativa busca discutir estratégias políticas, sociais e culturais para a prevenção de doenças mentais. Hoje, sabe-se que a depressão é considerada o “mal do século”. Nos últimos 10 anos, o número de pessoas com a doença cresceu 18,4%, o que corresponde a 332 milhões de indivíduos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). No Brasil, 5,8% dos habitantes, cerca de 17 milhões de pessoas, sofrem de depressão.





O Brasil também é considerado o país mais ansioso e estressado da América Latina, ainda segundo a OMS. Fator de sofrimento mental, o transtorno de ansiedade compromete a qualidade de vida, as relações pessoais e, no grau mais elevado, pode levar a pessoa à depressão. Atualmente, os transtornos mentais são a terceira maior causa de afastamento do trabalho no país, conforme levantamento da Previdência Social em 2017.





Diante disso, falar do Janeiro Branco é necessário e urgente. Por isso, entre os objetivos da campanha está a mobilização da sociedade em favor da saúde mental e do bem-estar, chamar a atenção para o tema na vida das pessoas, aproveitar a simbologia do início de ano para incentivá-las a pensar a respeito da sua vida e do quanto investem na saúde mental e emocional delas e daquelas que estão ao seu redor. Além dessas, a campanha visa marcar o mês como estratégico para que pessoas e instituições governamentais e sociais reflitam e efetivem ações em prol do combate ao adoecimento dos indivíduos e das instituições.





Dessa forma, o Janeiro Branco é um alerta para um começo de ano que inclua entre as resoluções a necessidade de iniciar um novo ciclo de forma saudável, tanto emocional quanto psicologicamente. Além de se atentar para os cuidados com a saúde mental, em termos de políticas sociais, é importante que cada um tire um tempo na rotina intensa para cuidar de si e da sua família.





Para atingir o bem-estar, vale a prática de meditação, relaxamento, bem como atividades físicas, adoção de bons hábitos alimentares e fazer a higiene do sono para repor as energias. Além disso, tente descobrir um hobby, reserve um tempo para curtir a família e os amigos, e não hesite em buscar ajuda de especialista, se for o caso. Tenha a consciência de que cuidar da saúde emocional é cuidar do ser de forma integral.





É preciso, diante de tantos conflitos, cobranças e mudanças que varreram o mundo e o Brasil na última década – que impactam no nível de ansiedade e estresse das pessoas –, priorizar a saúde mental e o bem-estar.