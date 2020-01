Deslizamentos: problema crônico

Gilson E. Fonseca

Sócio-diretor da Soluções em Engenharia Geotécnica





Estamos em pleno período chuvoso, quando maiores precipitações, em menos tempo, têm ocorrido com frequência. As consequências são escorregamentos de terra, inundações, soterramentos e mortes em vários casos. No início da década de1970, uma curiosa estatística indicava que, no Brasil, morria-se quatro vezes mais por escorregamentos de terra do que por acidentes de avião. Das cidades serranas, Rio de Janeiro foi a primeira, nessa mesma época, a criar uma superintendência que só libera construções nas encostas com projeto de contenção, sabendo que a interferência do homem nas encostas exige conhecimento e disciplina técnicos. A sabedoria popular aconselha: "Não se mexe com quem está quieto". Ao "brigar" com a natureza, indiscriminadamente, quase sempre se sai perdedor. É o que ainda ocorre em cidades serranas como Rio de Janeiro, Petrópolis, Salvador, Santos, Belo Horizonte e tantas outras.





Os deslizamentos de terra (land slide) ocorrem pela tendência de a superfície terrestre tornar-se plana, porque está sujeita aos fenômenos naturais, sobretudo sob a força da gravidade. Conhecer dois dados físicos dos solos é da maior importância: a coesão e o ângulo de atrito. Esses dados de laboratório, bastantes simples, determinam os parâmetros para indicar com qual ângulo o talude (barranco) fica estável e se há necessidade de obra estrutural, como muros atirantados ou de peso e, é claro, com o dimensionamento adequado.





A falta de critérios técnicos para cortes nos taludes tem sido notada até por leigos. A presença da água no maciço pode ser uma ameaça à estabilidade e às próprias construções. Na França, há um provérbio que diz: "Dans le crimes de la mort, chercher la femme. Dans des acidentes em construction, chercher de leau". (Nos crimes de morte, procure a mulher. Nos acidentes nas construções, procure a água.) Muitas vezes, uma simples drenagem, seja superficial ou profunda, pode evitar grandes deslizamentos. Canaletas e providências menores, como reparar rompimento de esgoto ou de rede hidráulica, podem evitar acidentes graves. O terreno saturado (encharcado) perde coesão e tende a desprender-se. Quando ocorre trinca no terreno, especialmente a montante da construção, a penetração da água por ela "lubrifica" a interface do maciço e precipita o deslizamento.





A visão estrábica de muitos empreendedores, públicos e privados, em considerar obras de contenção de encostas como despesa, e não como investimento, faz tanto mal quanto aqueles que pensam que gastos com educação também são despesa. Segurança e solidez das obras e qualificação das pessoas são metas objetivas. Pela falta de terreno nas áreas centrais, a especulação imobiliária migra para as encostas, porque também os terrenos são mais baratos. Mas, enquanto o poder público tem outros interesses, os que dão votos nas urnas, continuaremos no mesmo círculo vicioso de deslizamentos de terra, inundações e soterramentos ano após ano. Entretanto, é justo reconhecer que a Prefeitura de Belo Horizonte tem feito esforço e dado bons exemplos em mapear áreas de risco, promovendo a remoção de famílias e executando obras nos casos mais graves.