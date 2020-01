Menos mortes nas estradas

Rodrigo Silveira

Diretor Comercial da Orbitae





A cada hora, cinco pessoas morrem em acidentes de trânsito no Brasil. O dado, alarmante, foi divulgado pelo Conselho Federal de Medicina em 2019 e coloca o país em quarto lugar entre as nações americanas onde o trânsito mais mata. São 23,4 mortes para cada 100 mil habitantes e 180 mil feridos a cada ano.

E a culpa não está na qualidade das estradas. Pesquisa do Ministério Público do Trabalho, feita em 2015, por exemplo, revelou que 34% dos caminhoneiros usam algum tipo de droga durante o trabalho, e um terço com prevalência para os estimulantes.

Por outro lado, desde que foi implantado e passou a ser obrigatório em 2015, o exame toxicológico para a renovação das carteiras C, D e E, percebe-se, gradualmente, uma mudança no comportamento dos motoristas brasileiros, principalmente os profissionais. Houve redução de 34% no número de acidentes com veículos pesados, segundo revelou o coordenador do SOS Estradas, Rodolfo Rizzotto, em entrevista à revista Carga Pesada.

A explicação é simples. Com a obrigatoriedade do exame, muitos motoristas não passaram no teste ou nem chegaram a tentar revalidar a carteira de habilitação.

Segundo dados do Instituto de Tecnologia para o Trânsito Seguro, 30,7% dos motoristas com CNH C, D e E não renovaram habilitação no ano seguinte à obrigatoriedade e 10,1% migraram para categorias A e B, onde ele não é exigido.

Com o objetivo de ampliar a vigilância sobre os motoristas que consomem drogas, o governo federal criou, em abril de 2019, um grupo de trabalho com representantes da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, da Secretaria Nacional de Segurança Pública e da Polícia Rodoviária Federal. O grupo estuda uma série de tecnologias para a identificar usuários de drogas, por meio de equipamentos que analisam a saliva dos condutores.

Na Europa, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, entre outros países, o equipamento usado para identificar o uso de substâncias ilícitas é um drogômetro, aparelho que analisa o suor da digital do condutor.

Entre as vantagens dele estão a identificação do motorista pela digital, o fato de não ser invasivo e não necessitar de refrigeração por um período de até 72 horas após a coleta, como os exames de urina e sangue. O teste do suor também indica a presença e a quantidade, em poucos minutos, de até quatro drogas diferentes. Já no teste laboratorial, este número sobre para 15.

Para comprovar a eficiência do teste com o suor da digital, toxicologistas da Universidade de Surrey, na Inglaterra, promoveram estudo entre o uso do suor, sangue e urina para comparar os mais eficientes. Ao se aferir os resultados, a utilização do suor foi a que apresentou o maior índice de precisão.

No caso de maconha/haxixe (THC), o suor apresentou grau de precisão de 98,7%; cocaína, 94,7%; opiáceos, 96% e anfetaminas, 93.3%.

No Brasil, a decisão ainda está em análise, mas assim que os aparelhos chegarem às mãos das autoridades, não há dúvidas de que o número de acidentes e vítimas nas estradas cairá ainda mais.