A importância do planejamento

Matheus Vieira Campos

Coordenador regional da Câmara Americana de Comércio de Belo Horizonte (AMCHAM-BH)





Uma boa administração dos recursos é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. Por isso, a construção de um planejamento detalhado e objetivo deve estar na agenda de todos os empreendedores, seja qual for o porte e o segmento. Por tratar-se de uma atividade que demanda tempo e esforço, é comum que seja deixada em segundo plano. No entanto, negligenciá-la pode ser um verdadeiro tiro no pé.

O planejamento permite ao empreendedor ter um controle maior sobre seu negócio. Ciente das despesas e da expectativa de faturamento, é possível identificar oportunidades de redução de custos e, consequentemente, otimizar os lucros. Além disso, ele serve como um guia para nortear decisões importantes, uma vez que qualquer negócio está sujeito a imprevistos.

A falta de planejamento é a principal "causa de morte" entre as empresas. Pesquisa realizada pelo Sebrae-SP, entre 2.800 empreendimentos que fecharam antes de completar cinco anos de existência, revelou que 50% deles não haviam definido estratégias para evitar desperdícios. Outros 42% não calcularam a quantidade necessária de vendas para cobrir os custos e gerar lucros.

O modelo de planejamento anual é um dos mais adequados para avaliar a efetividade das estratégias de administração. Para realizá-lo, o primeiro passo é fazer uma avaliação interna, reunir informações sobre o status das finanças e avaliar o posicionamento da empresa no mercado perante os concorrentes. Um diagnóstico bem feito sinaliza tendências que permitem previsões com relação ao fluxo interno de trabalho, ao comportamento dos stakeholders, dos clientes e do mercado de modo geral.

Em seguida, é preciso definir as metas. O pleno conhecimento dos objetivos permite enxergar com clareza as etapas necessárias para atingi-los. Nesse momento, a planilha é uma grande aliada. É preciso fragmentar a meta em ações concretas a serem realizadas mês a mês.

A construção do planejamento não termina quando o preenchimento da planilha é concluído. Por ser estratégica, é uma atividade constante. De nada adianta organizar a alocação de recursos em um cronograma anual e deixá-lo no fundo da gaveta durante o resto do ano. É preciso consultá-lo e atualizá-lo regularmente, principalmente diante das mudanças no contexto do negócio.

Focados no crescimento e na busca por maiores lucros, os empreendedores tendem a concentrar todos os seus esforços em atividades como intensificação e aprimoramento da produção e busca por novos clientes. No entanto, o sucesso do negócio exige uma mentalidade que vai além do curto prazo. Dedicar um tempo para se planejar pode garantir à empresa uma longevidade próspera.