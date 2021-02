Simpósio discuste assuntos na pauta do dia sobre o direito ambiental

(foto: Ejaugsburg/Pixabay)

Nos próximos dias 2 e 3 de março acontece, em formato online, o, promovido pela Associação Brasileira de Direito de Energia e Meio Ambiente (ABDEM), presidida pelo advogado Alexandre Sion, em parceria com o Programa de Pós-doutorado de Direitos Humanos da Universidade de Salamanca (PPDH/USAL).Tendência emno direito ambiental mundial, o tema central do evento é(ESG, traduzindo do inglês), que será debatido por representantes dos setores público e privado, além da academia.A governança corporativa e a responsabilidade socioambiental das instituições são temas que geram discussão desde o início do século 21. Com a eclosão de eventos ambientais de repercussão global, a preocupação com as questões relacionadas ao ESG cresceu substancialmente, assumindo lugar de destaque nas discussões mundiais.Os critérios de ESG são padrões de análise utilizados para orientar decisões de, sendo bons indicadores de risco, na medida em que sinalizam para os investidores as dificuldades relativas ao negócio que ultrapassam os. Também refletem oportunidades, tanto para as empresas, quanto para os investidores, que são reconhecidos por efetuarem Investimentos Socialmente Responsáveis (ISR), outra ferramenta deCom a pressão da sociedade por uma postura mais proativa dos setores públicos e privados quanto à consideração de questões ambientais em suas decisões, a nova década tende a ter os eventos extremos e a sociedade de risco como fatores centrais no debate do direito ambiental. É o que se percebe, por exemplo, com a multiplicidade de ações relativas à litigância, e o simpósio é canal aberto para o diálogo nesse sentido.O evento também recebe inscrição de trabalhos referentes ao assunto, que serão avaliados por uma comissão científica, incluídos em nove categorias: Proteção de Biomas e Espaços Ambientais Protegidos, Licenciamento Ambiental, Justiça Ambiental e Conflitos Socioambientais, Proteção Internacional do Meio Ambiente, Responsabilidade Ambiental, Saúde e Meio Ambiente, Tutela Jurídica do Meio Ambiente Digital e do Trabalho, Energia e Mudanças Climáticas, Governança Ambiental, Políticas Públicas e Sustentabilidade.Os resumos podem ser inscritos até esta quarta-feira (17/02) pelo email. Os trabalhos aprovados pela comissão serão apresentados no segundo dia do simpósio, com transmissão pelo YouTube. Para participação no simpósio, as inscrições podem ser feitas até o dia anterior à abertura do evento.