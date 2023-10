Ônibus cai em barranco, tomba e 12 pessoas morrem

438

Um ônibus caiu em um barranco e tombou no fim da tarde de domingo (1º/10), em Guatapará, em São Paulo. O acidente deixou 12 pessoas mortas. O número de feridos ainda não foi divulgado. O veículo saiu de Tambaú com destino a Monte Alto e carregava passageiros que participavam de uma excursão religiosa. O acidente teria sido causado por causa da forte chuva que atingia a região.

Segundo informações do portal, o socorro das vítimas contou com a participação de 10 veículos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), um da Polícia Militar e dois do Corpo de Bombeiros. Os feridos foram encaminhados a hospitais próximos para receber atendimento médico.

O Correio Braziliense tenta contato com a Secretaria de Segurança Pública do estado e com o Corpo de Bombeiros para saber mais informações sobre o acidente e estado de saúde das vítimas, mas até a publicação desta matéria, o jornal não obteve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

