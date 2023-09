Faustão volta a ser internado dez dias depois de ter recebido alta

438

O retorno de Fausto Silva para o hospital foi por conta de problemas pós-operatórios, disse site (foto: (Reprodução/Instagram))

Fausto Silva precisou ser internado nesta quarta-feira (20/9) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Faustão recebeu alta dez dias atrás, após ter passado por um transplante de coração Segundo o portal Notícias da TV, o estado de saúde do comunicador é considerado delicado, mas não grave. O apresentador foi internado em 5 de agosto por conta de insuficiência cardíaca e ficou mais de 30 dias internado.



Com o sucesso do transplante, Faustão foi liberado, após 13 dias do procedimento, para seguir o tratamento em casa. De acordo com o site Notícias da TV, o retorno de Fausto Silva para o hospital foi por conta de problemas pós-operatórios e está relacionado à quantidade de potássio no organismo.



A alta precipitada é motivo de discussão entre diversos especialistas e repercute na internet como um dos motivos que desencadeou a nova internação. Outra polêmica do caso foi a divulgação da identidade do doador, Fábio Cordeiro da Silva, que morreu um dia antes do procedimento após sofrer um AVC.