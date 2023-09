Morre tenente da PM que se afogou durante curso em Brasília

438

Tenente trabalhava em Alagoas (foto: (Arquivo pessoal))

O tenente da Polícia Militar de Alagoas, Abraão da Silva Taveira, de 39 anos, que estava internado em estado gravíssimo após se afogar durante um curso de instrução em cinotecnia , administrado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde desta sexta-feira (8/9).



O militar estava internado no Hospital de Base de Brasília, para onde foi levado após perder a consciência durante o curso que foi ministrado na Academia do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, corporação que deu instrução durante o curso, em 30 de agosto.



O Correio apurou que o tenente estava dentro de manilhas usadas para exercício aquático dentro da Academia do Corpo de Bombeiros. O percurso conta com um túnel com manilhas, com trechos encharcados com água, mas não teria conseguido sair da parte alagada antes de desmaiar.

PM-AL lamenta

O tenente era experiente e fez o curso da tropa de choque da Polícia Militar de Alagoas. À época, em nota conjunta, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do DF confirmam que o afogamento ocorreu, na noite de 30 de agosto, durante instrução realizada no Centro de Treinamento Operacional do Corpo de Bombeiros. A nota diz que um dos alunos do 18º Curso Operacional de Cinotecnia passou mal e foi imediatamente socorrido pela equipe de apoio do local.

Em nota, a Polícia Militar do Estado de Alagoas lamentou a morte de Abrãao. A corporação citou a experiência do militar, citando que ele era lotado no Batalhão de Operações Especiais (Bope), exercendo a função de comandante do canil.

"É com profunda dor e imenso pesar que o comandante-geral da Polícia Militar de Alagoas, Coronel Paulo Amorim, vem a público comunicar o falecimento do 1º tenente Abraão da Silva Taveira, de 39 anos de idade, ocorrido nesta sexta-feira (08), em Brasília/DF.

O militar, que é natural de Garanhuns, Pernambuco, ingressou na PM em janeiro de 2016 e após o Curso de Formação de Oficiais (CFO) foi declarado Aspirante da Turma 2018. O tenente era lotado no Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) exercendo a função de comandante do Canil.

Sua carreira foi breve, porém notável. Uma história de serviço marcada pela busca constante por qualificação e aprimoramento técnico, com destacável desempenho em operações especiais e em policiamento com cães. Seu profissionalismo fez com que, em janeiro deste ano, o oficial fosse convocado para comandar a tropa alagoana enviada para reforçar a segurança no Distrito Federal.

No dia 30 de agosto de 2023, o tenente Taveira sofreu um grave acidente durante treinamento no Curso Operacional de Cinotecnia da Polícia Militar do Distrito Federal. Nos dias subsequentes esteve internado no Hospital de Base.

O comandante-geral, coronel Paulo Amorim, em nome de toda a tropa presta as mais sinceras condolências aos familiares e amigos do bravo combatente que serviu, honrou e amou a farda e o Estado de Alagoas.

O Comando Geral reitera que está empregando todos os esforços pela elucidação dos fatos que vitimaram o militar alagoano.

Em breve serão repassadas informações sobre velório e sepultamento."