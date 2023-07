Zé Celso recebe áudios do marido e de parentes

438

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Internado e em coma induzido por ter mais da metade de seu corpo queimado num incêndio em seu apartamento na última terça-feira (4/7), Zé Celso tem recebido uma série de áudios desejando sua recuperação.



De acordo com a médica Luciana Domschke, que tem cuidado da saúde do dramaturgo, mesmo sedado o paciente deve ser estimulado por sons, dado que há evidências de que a voz de pessoas queridas pode ajudar o organismo a reagir. Já enviaram áudios o marido de Zé Celso, Marcelo Drummond, e alguns parentes.

O toque não é aconselhado por causa da vulnerabilidade do fundador do Teatro Oficina, e as visitas à UTI são limitadas a duas pessoas por dia. Ele está internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo. O coma induzido faz com que Zé Celso não sinta a dor das queimaduras.



O estado de saúde de Zé Celso é grave, por se tratar de uma queimadura extensa, e tem como agravante a inalação da fumaça do incêndio. Ele foi submetido a uma intubação, parte do protocolo de pessoas que têm as vias aéreas queimadas, e está na UTI.



Seu marido, Marcelo Drummond, que estava com ele no apartamento, também está internado, bem como Victor Rosa, ator que ajudou a retirar o dramaturgo do local. De acordo com o ator Pascoal da Conceição, ambos estão com um nível alto de monóxido de carbono no sangue e receberam teste positivo para Covid-19.