Mais um homem de 21 anos é preso por ataque a escola no PR

É o segundo adulto detido suspeito de integrar a ação que culminou na morte de uma aluna de 17 anos (foto: Henrique CAMPINHA / AFP)

Um homem, de 21 anos, suspeito de ajudar com o planejamento do ataque à escola estadual de Cambé, no Paraná, foi preso na tarde desta segunda (19/6). É o segundo adulto detido suspeito de integrar a ação que culminou na morte de uma aluna de 17 anos.