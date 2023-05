Corpo do ator Jeff Machado chega a Santa Catarina para velório

438

Jefferson Machado foi encontrado morto, na segunda-feira (22/5), dentro de um baú (foto: Reprodução/Instagram)

O corpo do ator Jeff Machado, 44 anos, encontrado morto dentro de um baú no Rio de Janeiro na última segunda-feira (22/5), chegou a Araranguá, no Sul de Santa Catarina, onde será sepultado neste sábado (27/5).

Jefferson Machado da Costa foi encontrado morto dentro de um baú que estava enterrado e concretado em um terreno de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele estava desaparecido desde 27 de janeiro.

O velório de Jeff está sendo realizado em Araranguá, cidade natal dele e onde morava a mãe do artista, desde o início da manhã. A missa de corpo presente será transmitida pelas redes sociais do ator.

A celebração de exéquias acontece no santuário Nossa Senhora dos Homens e será seguida pelo sepultamento.

O crime

O ator Jeff Machado, conhecido por atuar em novelas da RecordTV, foi dado como desaparecido pela família em 27 de janeiro deste ano, quando os cachorros dele foram deixados em uma ONG de animais.

O corpo dele foi localizado dentro de um baú que estava enterrado e concretado em um terreno de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro na última segunda-feira (22/5).

A causa da morte não pôde ser determinada em razão do avançado estado de decomposição do corpo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a motivação e os autores do crime.