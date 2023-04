Miss é expulsa de concurso por protagonizar briga com outra mulher

Thayssa alega que expulsão tenha ocorrido por conta da frase: "Desci o pau mesmo. Mexe que eu desço outro" (foto: Reprodução/Instagram @thayssaflorindo))

(FOLHAPRESS) - Faltando um mês para o concurso Miss Espírito Santo 2023, Thayssa Florindo perdeu a coroa, a faixa e o direito de representar o município de Iúna. A estudante de Direito foi desclassificada da competição depois de viralizar na internet um vídeo em que briga com outra mulher no meio da rua em Itatiba, cidade vizinha onde a ex-miss tinha vencido o concurso de beleza.





"Desci o pau mesmo. Mexe que eu desço outro", diz a jovem no vídeo ao ser retirada por amigos do meio da confusão. O episódio repercutiu negativamente entre os organizadores do evento que decidiram pela desclassificação de Thayssa.









"Ela descumpriu uma cláusula importante do Miss Universo Espírito Santo: a candidata finalista não pode se envolver em nenhum tipo de situação que gere violência ou que descumpra os conceitos éticos da disputa", disse o coordenador Charles Souza ao G1. "A segunda colocada, de Iúna, Auris Rocha, vai disputar o título de mulher mais bonita do Espírito Santo", completou.





Thayssa reconheceu ter errado e apontou a outra mulher como a culpada pela confusão. "Ela jogou um copo de bebida em mim. Não estava bêbada como me acusaram, mas fiquei com muita raiva por conta de toda a situação que tinha sido armada. Tudo por ciúmes de ex-namorado dela", disse a agora ex-Miss Iúna, que não revelou se ficou abalada com a desclassificação do concurso, que ano passado elegeu Mia Mamede. A capixaba quebrou um jejum de 68 anos para o Espírito Santo, o qual nunca tinha vencido um concurso de beleza nacional.





"Eu fui desclassificada pela fala que fiz no final do vídeo, falando que tinha que bater mesmo. Porém, me sinto normal [...]. Eu continuo seguindo a minha vida normalmente, na medida do possível, faço a minha faculdade, que é meu objetivo de vida", explicou.