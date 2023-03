Queda de helicóptero mata ao menos quatro pessoas em São Paulo

A queda ocorreu na Rua Pedro Luís Alves Siqueira esquina com Rua James Holland (foto: Reprodução/GloboNews) Um helicóptero caiu por volta das 14h35 desta sexta-feira (17/3) no Bairro da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo.









A queda ocorreu na Rua Pedro Luís Alves Siqueira esquina com Rua James Holland. O helicóptero tinha saído do Guarujá e estava a 2km do Campo de Marte, onde iria pousar.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), empresa vinculada à Prefeitura de São Paulo, foram feitos dois bloqueios: um entre as ruas dos Americanos e Luis Alves de Siqueira e outro no trecho entre a Avenida Norma Pieruccini Giannotti e a Rua Luis Alves de Siqueira.

