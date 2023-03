Lotofácil 2763, Quina 6100 e outras loterias: números sorteados (15/3)

Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo (foto: Reprodução/Youtube Caixa)

A Caixa sorteia nesta quarta-feira (15/3) os concursos Lotofácil 2763 (R$ 1,5 milhão), Quina 6100 (R$ 700 mil), Lotomania 2442 (R$ 1,2 milhão) e Super Sete 370 (R$ 3 milhões).

Confira os últimos resultados das loterias

A transmissão no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, começará às 19h45 no canal da Caixa no YouTube. O Estado de Minas atualizará todos os resultados.





Loterias desta quarta-feira (15/3)

Lotofácil 2763 - R$ 1,5 milhão

Quina 6100 - R$ 700 mil

Lotomania 2442 - R$ 1,2 milhão

Super Sete 370 - R$ 3 milhões

O apostador precisa acertar 15 números de 01 a 25 para ficar com o prêmio máximo.Confira as dezenas:Ganha o prêmio aquele que cravar cinco dezenas de 01 a 80.Confira as dezenas: 02 - 25 - 48 - 59 - 75O jogador seleciona 50 números de 01 a 100 e torce para que 20 sejam sorteados.Confira as dezenas:O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas.1ª coluna:2ª coluna:3ª coluna:4ª coluna:5ª coluna:6ª coluna:7ª coluna: