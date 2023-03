Professor afastado por defender nazismo volta a elogia Hitler durante aulas

Professor do município de Imbituba (SC) foi gravado por estudantes dizendo "admirar" Adolf Hitler (foto: Pixabay / Reprodução)

Um professor de história da rede estadual de Santa Catarina foi gravado por alunos fazendo elogios ao ditador de extrema-direita Adolf Hitler em sala de aula. O docente do município de Imbituba (SC) foi gravado por estudantes dizendo "admirar" Adolf Hitler. Ele já era investigado por apologia ao nazismo no ambiente escolar e chegou a ser afastado em novembro do ano passado.

No vídeo, um estudante questiona ao professor se ele "chega a apoiar" as atitudes de Hitler na Alemanha, que culminaram no genocídio de milhões de judeus e outros grupos considerados não arianos, e o docente afirma que "sim, claro" e "eu tenho uma admiração por Hitler".

A Secretaria de Educação de Santa Catarina disse que tomou "todas as medidas cabíveis" assim que tomou conhecimento da (nova) conduta do professor, em nota oficial à reportagem. O professor não teve a identidade divulgada.

O docente passou a ser investigado por fazer apologia ao nazismo em um aplicativo de mensagens e foi afastado por 60 dias. Em um grupo, ele se disse "super fã de Hitler" e que "sempre quis ser nazista", além de declarar que "Hitler foi melhor que Jesus Cristo". Ele ainda disse ser favorável a mandar eleitores do PT para uma "câmara de gás". As informações são da Polícia Civil de Santa Catarina. Segundo o delegado Juliano Baesso, o inquérito deve ser concluído em breve.

A legislação brasileira tipifica como crime a apologia ao nazismo com pena de reclusão de dois a cinco anos, mais o pagamento de multa. O professor também deve responder por crime de discriminação por comentários preconceituosos feitos após o resultado das eleições 2022.