Mega-Sena acumula e vai a R$ 10 milhões; 5 apostas de MG acertam 5 números

Veja como jogar

Acesse o site Loterias Online;

Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha;

Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!";

Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha;

Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo;

Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito;

Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra;

Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"; Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas";

Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS;

Após a introdução, faça login ou cadastre-se; Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte";

Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha;

Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela;

Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas";

Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento";

Informe os dados do cartão e clique em "apostar e autorizar cobrança";

Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não.

Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha;

Clique em loterias;

Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 945 por dia, limitado ao horário limite para fechamento das apostas);

Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 10 por cartela);

Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta";

Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar";

Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento;

Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.





Probabilidade

6 números - 1 em 50.063.860

7 números - 1 em 7.151.980

8 números - 1 em 1.787.995

9 números - 1 em 595.998

10 números - 1 em 238.399

11 números - 1 em 108.363

12 números - 1 em 54.182

13 números - 1 em 29.175

14 números - 1 em 16.671

15 números - 1 em 10.003

Resgate do prêmio

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2563 sorteada, neste sábado (11/2), pela Caixa Econômica Federal. Os números apurados foram 05 - 09 - 14 - 30 - 38 - 50. Com isso, o prêmio subiu para R$ 10 milhões no concurso 2564, que acontece na terça-feira (14), no Espaço da Sorte Loterias Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo.Cinco apostas feitas em Minas Gerais - Cruzeiro da Fortaleza, Nova Era, Nova Lima, Ribeirão Das Neves e Volta Grande - estão entre as 49 que acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 54.606,04 (para aposta simples).A chance de uma aposta com seis números levar o prêmio principal na Mega-Sena é de 1 em 50 milhões. A proporção aumenta na medida em que mais números são escolhidos.Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores líquidos acima de R$ 1.332,78 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98).Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.