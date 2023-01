Bombeiros acertam quina na Mega da Virada mas não garantem prêmio

Fato inusitado causou revolta em grupo de militares (foto: Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil)





A expectativa de ficar milionário acabou se tornando uma grande dor de cabeça e até mesmo discórdia. Isso porque, um grupo de militares do Corpo de Bombeiros de Cascavel, no Paraná, decidiu realizar um bolão na Mega da Virada.



A questão da desavença foi que o militar responsável por recolher as cotas e realizar as apostas, não realizou o jogo dentro do prazo. O sorteio do concurso 2550 da Mega Sena teve um prêmio acumulado de R$ 540 milhões.



Segundo a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, o caso será investigado de forma interna para a apuração dos fatos. A partir dessa apuração, um processo poderá ser aberto para verificar a autoria e materialidade e a partir daí, alguma decisão deverá ser tomada.