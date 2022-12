Mega-Sena da Virada de R$ 500 milhões: confira os prêmios pagos desde 2008

O Brasil ficará ligado no sorteio da Mega-Sena da Virada, a partir das 20h (de Brasília) deste sábado (31/12), com prêmio estipulado em R$ 500 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas de 01 a 60. Oatualizará em tempo real a apuração dos números do concurso 2550, com valor recorde a ser distribuído pela Caixa Econômica Federal.